睿 加 赵 潇

2021年，拉美经济从疫情冲击中回暖，逐步适应疫情常态下的经济发展节奏，但复苏之路仍道阻且长。这一年，中拉合作稳步推进，成为推动拉美经济复苏的重要力量。

拉美经济逐步回暖

中国现代国际关系研究院拉美所研究员吴洪英表示：“拉美是全球遭受新冠肺炎疫情冲击最严重的地区之一。疫情不仅造成拉美国家人员大量的病亡，而且导致了拉美经济近百年来最大的衰退。为了应对疫情，拉美国家普遍采取了戴口罩、关闭公共场所、减少大型集会和居家隔离等政策举措，巴西、墨西哥、阿根廷、秘鲁、智利等国还颁布了公共灾难或国家紧急状态法令。”

同时，为了应对不断恶化的经济形势，拉美各国政府被迫放松管控政策，推出经济救助与刺激计划，包括巴西的“经济社会救助计划”、阿根廷的“紧急就业和生产援助计划”、秘鲁的“社会经济振兴计划”、智利的“紧急救助家庭收入计划”、墨西哥的“经济刺激计划”等。这些政策无疑有助于推动拉美的经济复苏和就业上升。

“正是由于拉美国家普遍采取刺激政策，加上外部需求的强劲刺激，2021年第一季度，拉美经济出现较强劲的复苏势头；第二季度因新冠肺炎疫情有所反弹，一些国家经济渐失活力；第三季度，随着封锁措施逐步放松，拉美经济增长有所回升；第四季度，随着疫情再次反弹，拉美经济复苏势头再次受到影响。”吴洪英说。

经济复苏面临挑战

尽管在2021年拉美经济逐步回暖，但仍未恢复到疫情前水平，并且面临诸多挑战。

吴洪英表示，拉美经济复苏面临以下问题：第一，新冠肺炎疫情反弹构成复苏最大挑战。随着德尔塔变异病毒，尤其是奥密克戎变异病毒传播到西半球，拉美出现疫情反弹，一些国家新增确诊病例再度上升。同时，随着巴西、智利、哥伦比亚等国家疫苗接种率提高，一些民众不愿遵循戴口罩、保持社交距离等防疫措施，增加了疫情扩散风险。疫情的反弹和持续将极大影响拉美经济复苏。第二，经济结构痼疾阻碍复苏步伐。拉美经济长期存在“二元结构”问题，包括农业与工业发展失衡、城市与农村经济失衡、劳动密集型产业与技术密集型产业发展失衡等。疫情的冲击使得拉美结构性问题更加突出，尤其对医疗条件落后的农村和劳动密集型产业打击沉重。

此外，社会贫困化影响拉美复苏。在疫情打击下，拉美失业率升至10.7%，青年非正规就业率高达68.5%，非正式就业人口高达1.4亿。而且拉美通胀率涨至9.3%，贫困率升到33.5%，赤贫率达到12.5%，一大批中产阶级面临“返贫”风险。贫困人口的增加，尤其贫富差距拉大，严重阻碍拉美各国人力资本水平的提高。

同时，政策的反复性也影响复苏的进程。各国政策始终在抗疫与重启之间纠结徘徊，导致疫情起伏，复苏进程曲折。

中拉合作稳步前行

有媒体报道称，种种不确定性中，有一点为大多数专家所认同，在拉美国家艰难复苏道路上，中国始终是积极的推动力量。

中国社会科学院拉丁美洲研究所经济研究室主任岳云霞说：“中拉合作为拉美提供了许多支持。一方面，2021年拉美对华出口的数据非常可观，以巴西为例，巴西对华出口在2021年创下了一个历史新高，这有利于拉美疏解困难。另一方面，中国增加在拉美地区的投资和基础设施项目，支持拉美经济复苏，解决当地基础设施落后的问题。中拉合作增加了拉美的收入，为拉美经济增长注入了资本，对于拉美解决当前的困难是一剂强心针。”

吴洪英表示，2021年，中拉之间积极开展对话，增进了政治互信，实现了公共卫生领域合作的历史性突破，同时中拉双边贸易再创历史新高。2021年1月至11月中拉贸易额达到4112亿美元，其中，中国对拉美贸易额、出口和进口分别增长42%、53%和32%，均远超中国对外贸易、出口和进口增速。拉美首次成为继东盟、欧盟和美国之后的中国第四大贸易伙伴。

不少拉美政要和学者称，与中国的合作是拉美经济复苏的最大动力之一。

(责编：岳弘彬、杨光宇)