杨 宁 陈婕洺

俄罗斯“北溪-2”股份公司二〇二一年九月六日发表声明说，“北溪-2”天然气管道项目第二条支线的最后一节管道完成焊接。

这张二〇一九年六月五日的资料照片显示，工人在俄罗斯金吉谢普附近的“北溪-2”天然气管道项目现场施工。

新华社/路透

当地时间1月5日，荷兰所有权转让中心（TTF）天然气近月期货上涨约5%，至93.3欧元/兆瓦时。

分析指出，能源供应紧张局面或将持续至2025年。此前，俄罗斯总统普京曾表示，“北溪2号”天然气管道投产前准备工作已经就绪，一旦欧洲同意“北溪2号”投入运行，俄方将立刻开始输气。

能源危机 错综复杂

欧洲能源问题发酵多时，国际能源价格持续飙升，导致供暖吃紧、工业活动萎缩、通胀压力倍增，全球能源市场前景面临高度不确定性。

尽管欧洲多国极力寻求应对之策，但出现能源短缺的缘由错综复杂。欧盟约90%天然气依赖进口，其中40%来自俄罗斯。国际能源署的数据显示，欧洲天然气的自产比例不断降低，由2018年的46%降至2021年的37.4%。

法新社1月1日汇总的数据显示，在全球每10万人中，新冠肺炎感染人数最高的10个国家均在欧洲。复旦大学欧洲问题研究中心主任丁纯在接受本报采访时表示，“疫情的反复对供应链失衡有直接影响，去年二、三季度的经济复苏造成了供需的错位。”

“疫情期间，封锁措施使世界各国的能源需求大幅下降，不少化石燃料生产商停止钻探石油，甚至关闭煤矿。但从2021年起，大多数国家逐步放松管制，积极推进经济复苏，导致需求旺盛，全球能源供不应求。眼下欧洲各国再度深陷疫情漩涡，供需矛盾或将延续。”丁纯表示。

2019年12月，欧盟委员会正式发布《欧洲绿色协议》，旨在2050年前成为变化总体影响为零的气候中和第一大陆，率先实现碳中和，促进可持续发展。随着欧洲各国大力淘汰或限制煤炭发电，截至2020年，欧洲可再生能源发电量的占比，首次超过化石能源。

“近年来，环保与气候变化成为欧洲政治的核心议题，真实地改变着该地区的选票流向。然而，过于激进的转型政策无法改变现状，欧洲能源消耗仍以传统能源——石油和煤炭为主。在欧洲各国积极控制碳排放的当下，传统能源的使用受到极大限制，要想在欧洲重启传统能源产能，在欧盟国家的政治上是无法过关的。”中国人民大学欧洲问题研究中心执行主任闰瑾表示。

此外，欧洲各国还面临着严寒冬季、北海低风速、巴西干旱、法英线缆突发大火等挑战，而且，可再生能源如风能、太阳能具有间歇性、波动性的特点，欧洲的天然气供应端持续不稳。

分析认为，极端天气将从供需两个方面，对能源供需产生不利影响：一方面，极端天气如寒潮和热浪，将持续增加欧洲市场对煤电的需求；另一方面，干旱以及低风速将导致水电和风电的发电量下降，影响电力的供给。

地缘因素 加剧分歧

欧洲天然气进口主要来自于俄罗斯。欧盟统计局数据显示，2019年，俄罗斯天然气出口量为2369亿立方米，其中对欧出口量为1926亿立方米，占比高达81%。

“欧洲的能源靠俄罗斯。从长远来看，要想实现能源供应稳定，需要在能源多元化与能源自主方面下功夫。”中国人民大学国际事务研究所所长王义桅表示。

2021年，欧洲天然气价格出现飙涨后，数十艘向亚洲运送液化天然气的美国运输船，转而向欧洲驶去，在一定程度上缓和了该地区的能源缺口。

丁纯认为，“美国的页岩气技术有了突破后，便希望欧洲国家能更多地向其购买。然而，从基本面来看，美国无法从根本上满足欧洲的能源需求，成本、价格、效率等问题，让欧洲对俄的能源依赖很难改变。”

2021年11月16日，德国能源监管部门联邦网络局宣布，暂停“北溪2号”天然气管道项目运营的认证程序。

西方国家长期试图以“北溪2号”向俄罗斯施压，逼迫莫斯科当局在诸多问题上让步。2021年12月7日，美国总统国家安全顾问杰克·沙利文明言，“北溪2号”天然气管道项目是西方对俄罗斯施压的杠杆，以针对所谓俄罗斯对乌克兰的入侵企图。

闰瑾表示：“‘北溪2号’被美国和一些欧洲国家看作是俄罗斯的‘地缘政治武器’：不仅会令欧洲在能源问题上过于依赖俄罗斯，还会让乌克兰丧失俄罗斯油气能源过境国的地位，使其在东欧的重要性下降，失去可观的过境费收益和政治筹码。”

“未来，美国会继续向欧盟和德国施压，拖延‘北溪2号’的批准，倘若欧盟不顾美国反对，执意让该管道投入使用，将招致美国新的制裁措施。”闰瑾认为。

闰瑾说，“从目前的局势来看，‘北溪2号’的启动将导致大西洋关系出现严重裂痕，同时，欧盟成员国内部也会因各自利益和对美态度的区别，出现不同的声音，欧盟的团结恐遭破坏。”

美国霸权 分化欧俄

“恐俄症”是西方社会长期存在的历史现象和心理状态，受宗教、文化、政治、历史等多种因素影响。

“欧洲国家本能上对俄罗斯存有一种恐惧，这是苏联遗留下来的记忆。此外，西方世界习惯以西方文明作为标准审视俄罗斯，使得俄罗斯与西方国家关系紧张。”王义桅表示。

俄罗斯外长拉夫罗夫曾多次对媒体表示，西方世界经历了艰难的上世纪90年代的后遗症，至今未走出冲击带来的影响，“恐俄症”有增无减。

“俄罗斯是欧洲搬不走的邻居，这是个现实的问题，西方媒体对俄罗斯国家及民众的负面报道，只会继续深化两者间的鸿沟。”王义桅说。

另一方面，美国长期通过制造欧洲分裂与对俄恐惧，确保其在欧洲的持久存在和主导地位。专家认为，新加入北约的国家都有一个共同特点，就是“恐俄”，除去历史因素，不能否定其中有美国对相关国家的煽动。

王义桅表示，“欧洲对俄的恐惧情绪，是美国控制欧洲的主要基础，且屡试不爽。美国至今仍认为，俄罗斯是该国的主要军事威胁，因为俄罗斯拥有诸多的先进武器装备。为了让欧洲在一些重要的战略性产业如能源上，对美持续产生依赖，未来，美国势必会在欧俄间煽风点火，极力阻止‘北溪2号’投入运营。”

(责编：岳弘彬、杨光宇)