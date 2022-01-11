□贾平凡

“我同外国领导人及国际组织负责人电话沟通、视频连线时，他们多次赞扬中国抗疫和为全球疫情防控所作的贡献。截至目前，中国累计向120多个国家和国际组织提供20亿剂新冠疫苗。”中国国家主席习近平在二〇二二年新年贺词中回顾了过去一年中国对全球疫苗捐助情况。

20亿剂新冠疫苗是什么概念？这个数量占中国以外全球疫苗使用总量的1/3。这意味着中国是对外提供疫苗最多的国家。

这是中国言出必行、践信履诺的生动例证。“今年全年，中国将努力向全球提供20亿剂疫苗。”这是2021年8月5日习近平主席向新冠疫苗合作国际论坛首次会议发表书面致辞时做出的郑重承诺。当告别2021年的钟声敲响，世界有目共睹：中国说到做到！

事实上，自新冠疫苗问世以来，中国始终秉持人类卫生健康共同体理念，坚持疫苗作为全球公共产品，向世界特别是广大发展中国家提供疫苗，积极开展合作生产。作为制造业大国，中国的疫苗生产能力不断提升，极大缓解了全球疫苗供不应求的局面，不断填补“疫苗鸿沟”。

然而，过去一年，正当中国努力促进疫苗公平分配时，一些西方政客“按捺不住寂寞”，给中国助力他国抗疫加上“政治滤镜”，抛出所谓“疫苗外交论”。西方政客此类政治操弄早已屡见不鲜。从“病毒起源论”到“口罩外交论”，再到“疫苗外交论”，戴着有色眼镜，对中国贴标签，甚至编造耸人听闻的故事，在国际舆论场寻求“热度”和关注。

对于西方政客的惯用伎俩，中国早已见怪不怪。但国际抗疫合作不同于其他，一些西方政客将政治考量凌驾于生命和科学之上，把一场共同挽救生命的接力赛跑视为你赢我输的零和博弈。这种行为是对中国疫苗研发科学家和医卫人员的极不尊重，极大阻碍国际抗疫合作，严重损害世界人民的生命权和健康权。

中国援助他国疫苗的坚定决心，源于其构建“人类命运共同体”的理念。中方开展新冠疫苗国际合作，从不谋求任何地缘政治目标，从不盘算获取任何经济利益，也从不附加任何政治条件。如果硬要说中国希望通过共享疫苗来拓展什么影响力的话，那就是拓展国际合作抗疫精神的影响力。如果硬要把中国的疫苗比作什么武器，那就是抗击病毒、捍卫生命的武器。中国新冠疫苗是名副其实的各国人民用得上、用得起的全球公共产品。

世界卫生组织将中国新冠疫苗列入紧急使用清单，多个国家元首和政府高官以“带头接种”的方式为中国疫苗投下信任票，运往世界各地的中国疫苗不断装箱星夜兼程……这些都是对污名化中国抗疫的种种歪理邪说最好的回击。

在事实面前，一些西方国家不得不转变态度，承认中国新冠疫苗。自去年9月起，法国、美国、澳大利亚、英国、加拿大和爱尔兰等西方国家相继扩大其认可的入境旅客须接种的新冠疫苗清单，承认所有世界卫生组织批准的疫苗，其中包括中国的国药和科兴疫苗。

过去两年的全球抗疫历程证明：只要一国疫情不灭，世界就难言安全。科学家和公共卫生专家多次警告，疫苗不平等是造成当前奥密克戎变异毒株的罪魁祸首。新的一年，世界各国应携起手来，让国际抗疫合作少一些“政治滤镜”，多一分互信互爱，少一些攻击抹黑，多一分互帮互助，早日迎接全球抗疫的最终胜利。

(责编：岳弘彬、杨光宇)