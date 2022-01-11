周国梅

2021年11月19日，习近平总书记在北京出席第三次“一带一路”建设座谈会时强调，“推动共建‘一带一路’高质量发展不断取得新成效”“要稳妥开展健康、绿色、数字、创新等新领域合作，培育合作新增长点”。绿色丝绸之路建设是共建“一带一路”高质量发展的重要内容，也是统筹国内国际两个大局，展现大国责任担当，推动构建人类命运共同体的有力实践。

“一带一路”倡议提出以来，成果丰硕，影响深远，已成为当今世界深受欢迎的国际公共产品和国际合作平台，展现旺盛的生命力和广阔的发展前景。秉持绿色发展理念，依托绿色丝绸之路建设，中国正与各方积极携手，推动落实联合国2030年可持续发展议程，让绿色切实成为共建“一带一路”的底色，为共建国家共谋发展、共享繁荣带来空前的历史机遇。

当前，中国不断加强绿色“一带一路”框架下的多边合作平台建设，提高参与引领全球环境治理领导力，为维护多边主义和推动国际合作作出重要贡献。2019年，“一带一路”绿色发展国际联盟正式启动，以国际化的语言和运作方式，开展对话交流、联合研究、能力建设等活动，已吸引来自43个国家的150余个中外合作伙伴，得到了国际社会的积极响应与广泛支持。去年6月，29个国家在“一带一路”亚太区域国际合作高级别会议上共同发起“一带一路”绿色发展伙伴关系倡议，进一步彰显了国际社会对绿色发展理念的认同和支持。2018年发布的《“一带一路”绿色投资原则》已获全球39家国际大型金融机构参与。“一带一路”绿色发展的朋友圈持续扩大。

中国不断完善政策规则体系建设，为推动“一带一路”绿色发展重点领域合作提供有力保障。2017年，生态环境部（原环境保护部）发布《“一带一路”生态环境保护合作规划》，并与外交部、国家发改委、商务部共同发布《关于推进绿色“一带一路”建设的指导意见》，对绿色“一带一路”建设的主要任务和路线图作出了详细安排，提出了涵盖政策对话、信息支撑、标准衔接、技术交流等在内的绿色发展合作内容。2021年，商务部、生态环境部联合印发《对外投资合作绿色发展工作指引》，提出防范生态环境风险、遵循绿色国际规则、建设绿色基础设施、推动绿色生产和运营等10项重点工作，为“一带一路”对外投资合作绿色发展指明了方向。

中国不断深化与相关国家生态环保合作，为全球疫后经济复苏和可持续发展提供重要支撑。新冠肺炎疫情导致全球经济社会和环境合作体系面临严峻挑战。中国聚焦共建国家疫后经济复苏与绿色低碳发展需求，持续推动“一带一路”生态环保大数据服务平台、“一带一路”环境技术交流与转移中心以及“一带一路”绿色发展国际研究院建设，实施绿色丝路使者计划和“一带一路”应对气候变化南南合作计划；深入研究绿色投资、能源绿色低碳发展等共建国家关注的热点问题，发布《“一带一路”项目绿色发展指南》等系列研究报告；为近120个发展中国家培训了3000余名生态环境保护和应对气候变化领域的官员和技术人员，被联合国环境规划署誉为“南南合作典范”；以绿色低碳的技术、产品与知识信息服务为桥梁，为共建国家应对环境气候挑战提供积极有效的支持。

“十四五”是以高标准、可持续、惠民生为目标，高质量推进“一带一路”建设的关键时期。为支持推动共建“一带一路”高质量发展不断取得新成效，要完整、准确、全面贯彻新发展理念，把绿色低碳发展融入经济社会发展的各领域全过程，聚焦绿色能源、绿色基建、绿色交通、绿色金融等重点领域，完善“一带一路”统筹协调推进与多边合作对接机制，强化绿色低碳发展信息技术综合服务和决策支撑，持续推进“一带一路”生态环保国际合作，务实推动“一带一路”建设走深走实。

（作者单位：“一带一路”绿色发展国际联盟）

《 人民日报 》（ 2022年01月11日 18 版）

(责编：岳弘彬、杨光宇)