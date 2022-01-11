本报记者 沈 钧

土耳其国家统计局最新数据显示，2021年该国居民消费价格指数相比2020年上涨36.08%，其中食品、运输、生活能源等支出项目的价格指数增长明显。同时，土耳其货币里拉持续贬值，对美元汇率在2021年第四季度曾一度出现两位数下跌。

通货膨胀与货币贬值给当前土耳其经济发展带来巨大挑战。1月3日，土耳其总统埃尔多安在内阁会议上表示，政府将采取措施尽快把通胀率恢复到个位数。去年底，土耳其政府宣布了一系列改革举措，包括启动经济政策改革，通过投资、就业、生产、出口等发展经济。这些举措旨在改善国内物资供应短缺问题，并通过加强出口赚取更多外汇，增强经济抗风险能力。

为稳定里拉币值，土耳其政府加大了对外汇市场干预力度。去年12月以来，土耳其央行抛售了至少40亿美元外汇，同时政府推出金融替代方案，为本币储蓄因里拉贬值遭受的损失提供补偿，以减少汇率波动对储户的影响。民众对里拉的信心开始上升，币值反弹明显。

土耳其政府还宣布，从2022年1月开始，最低工资标准将提高至4250里拉，涨幅达50%。同时，国家对个人养老金系统的补贴率将从5%大幅提高到30%，以减轻民众生活成本压力。

根据土耳其政府发布的中期经济发展计划，预计2022年该国国内生产总值将增长5%，居民消费价格指数将降至10%以下。分析人士指出，土耳其政府采取的各项经济应对措施已收到一定成效，但未来经济发展走势仍待进一步观察。

（本报安卡拉电）

《 人民日报 》（ 2022年01月11日 17 版）

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