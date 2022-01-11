人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊

旗下网站

国家重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民视觉 人民网研究院 人民慕课
人民网>>国际

土耳其多举措应对经济挑战

本报记者  沈  钧
2022年01月11日05:16 | 来源：人民网－人民日报
小字号

　　土耳其国家统计局最新数据显示，2021年该国居民消费价格指数相比2020年上涨36.08%，其中食品、运输、生活能源等支出项目的价格指数增长明显。同时，土耳其货币里拉持续贬值，对美元汇率在2021年第四季度曾一度出现两位数下跌。

　　通货膨胀与货币贬值给当前土耳其经济发展带来巨大挑战。1月3日，土耳其总统埃尔多安在内阁会议上表示，政府将采取措施尽快把通胀率恢复到个位数。去年底，土耳其政府宣布了一系列改革举措，包括启动经济政策改革，通过投资、就业、生产、出口等发展经济。这些举措旨在改善国内物资供应短缺问题，并通过加强出口赚取更多外汇，增强经济抗风险能力。

　　为稳定里拉币值，土耳其政府加大了对外汇市场干预力度。去年12月以来，土耳其央行抛售了至少40亿美元外汇，同时政府推出金融替代方案，为本币储蓄因里拉贬值遭受的损失提供补偿，以减少汇率波动对储户的影响。民众对里拉的信心开始上升，币值反弹明显。

　　土耳其政府还宣布，从2022年1月开始，最低工资标准将提高至4250里拉，涨幅达50%。同时，国家对个人养老金系统的补贴率将从5%大幅提高到30%，以减轻民众生活成本压力。

　　根据土耳其政府发布的中期经济发展计划，预计2022年该国国内生产总值将增长5%，居民消费价格指数将降至10%以下。分析人士指出，土耳其政府采取的各项经济应对措施已收到一定成效，但未来经济发展走势仍待进一步观察。

　　（本报安卡拉电）


　　《 人民日报 》（ 2022年01月11日 17 版）
(责编：岳弘彬、杨光宇)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2022 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部