本报记者 李志伟

2022年美国拉斯维加斯消费电子展于1月5日至7日以线下线上相结合的方式举行。这是该展会去年因新冠肺炎疫情以网络线上形式举办后，首次恢复实体展会。受疫情影响，主办方将展期缩短了1天，共有超过2300家全球各地企业参展，较2019年减少近一半。作为全球消费电子领域规模最大的展会之一，本次展会依旧带来诸多创新科技产品。

展会上，一款名为“我的眼睛”的可穿戴相机模块，能够安装在任何一副眼镜上，帮助视力低下或阅读困难的人识别物体、阅读文本；一款能放大说话声音的口罩，可以帮助人们在疫情时期更好地交流；还有一款新型颈部摄像头，人们佩戴它，可以拍摄更多周围的画面，进行视频通话或在线教学等等。

在医疗健康领域，100多家相关企业展示了许多抗疫相关的新技术、新应用，如消毒机器人、智能口罩、可穿戴设备等。美国消费技术协会有关负责人介绍，健康领域是近年来拉斯维加斯消费电子展上增长最快的一个类别，应对疫情进一步推动了健康科技与医疗服务的创新。该协会公布的研究报告显示，自2020年3月以来，美国约20%的家庭首次使用在线医疗服务，约23%的家庭拥有智能健康监测设备。

新能源汽车以及汽车智能化技术也是一大亮点。索尼在展会上宣布进军电动汽车领域，高通展示了一整套“骁龙数字底盘”解决方案，宝马推出新型概念车“变色车”，通过“电子墨水”技术，可以让车身改变颜色和图案……

今年消费电子展约有150家中国企业参展。在展会中央馆，海信发布了具有更高分辨率的8K激光显示解决方案，以及具有领先水平的120英寸三色激光电视。TCL展示了98英寸的大屏电视和超薄8K Mini LED电视。

美国消费技术协会的市场研究副总裁史蒂夫·凯尼格表示，疫情期间，智能电视、超高清电视的销量快速增长。由于消费者在工作、生活、健康、交通、财务等各方面的改变，整个科技趋势与消费电子产品相应有了大变化。“元宇宙”等成为新一波热门科技，5G和人工智能带动的创新产品与服务也在迅速增加。

美国消费技术协会发布报告认为，未来有四大科技趋势值得注意。一是交通运输，包括电动车、无人车；二是太空科技，包括太空旅行、卫星、通信；三是可持续科技，包括清洁能源、食物科技、智慧城巿、智能家居；四是数字健康，包括可穿戴电子产品、精神健康、远距离解决方案。报告称，未来这几个领域都将有很大发展与成长。

（本报华盛顿1月10日电）

《 人民日报 》（ 2022年01月11日 17 版）

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