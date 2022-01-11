新华社莫斯科1月10日电 （记者黄河）集体安全条约组织（集安组织）成员国特别会议10日以线上方式举行。与会各方对哈萨克斯坦为恢复国内稳定和秩序采取的行动表示支持，强调应加强合作维护成员国安全。

据哈萨克斯坦总统网站发布的通报，哈总统托卡耶夫在会上通报了目前哈国内局势及为稳定局势采取的措施，他对集安组织给予哈方援助和支持表示感谢。与会各方对哈方为恢复国内稳定和宪法秩序所采取的行动表示支持，同意继续保持联系，直至集安组织维和部队完成在哈任务。

据俄罗斯总统网站发布的通报，俄总统普京发言表示，俄方同样认为，对攻击、破坏哈国内秩序的行径应毫不迟疑地做出反应。集安组织向哈派遣维和部队的做法非常及时。该组织采取的措施清楚表明，各国不会允许国内局势出现动荡，也不会允许出现“颜色革命”。俄方将继续高度重视加强与该组织成员国之间的关系。

普京指出，哈萨克斯坦国内骚乱表明，某些势力试图利用网络和社交媒体招募极端分子和恐怖分子、唤醒武装分子的“沉睡细胞”。他建议集安组织责成下设机构，在维护信息安全、打击恐怖主义和极端主义的专门工作组框架内，提交联合挫败破坏性企图的建议。

据塔斯社报道，塔吉克斯坦总统拉赫蒙在会上表示，哈萨克斯坦发生的事情再次表明，各国有必要加强合作，共同打击恐怖主义、极端主义和跨国有组织犯罪等活动。

集安组织秘书长扎斯说，集安组织在哈维和行动表明，该组织正在发挥其维和潜力，有能力完成既定任务。他将于11日前往哈萨克斯坦实地考察情况。

本次特别会议由集安组织轮值主席、亚美尼亚总理帕什尼扬主持。他发言指出，加强建设应对危机的快速反应机制是集安组织最优先日程之一。希望各成员国共同努力，进一步完善这一机制。

《 人民日报 》（ 2022年01月11日 17 版）

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