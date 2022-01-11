本报记者 赵益普

据柬埔寨媒体报道，连日来，柬全国新冠肺炎新增确诊病例始终控制在两位数。随着疫情形势趋缓，柬埔寨的旅游业、制造业、建筑业等经济活动逐步恢复。

在应对疫情过程中，除柬埔寨政府积极推动疫苗接种外，防疫二维码的广泛使用发挥了重要作用。该防疫二维码系统日前获得“南方国家”应对新冠肺炎数字化创新挑战赛创新奖，该大赛由国际电信联盟和联合国南南合作办公室联合举办。柬埔寨邮电部表示，防疫二维码系统能够获奖，凸显了数字技术在疫情防控中的重要作用。

这一防疫二维码系统由柬埔寨卫生部和邮电部共同推出，要求酒店、餐厅、公寓、企业等公共场所在入口处张贴，访客必须使用手机扫码，能否获准入内要根据显示状态来决定。

据介绍，访客扫码后，手机界面会弹出4种颜色以显示该机主的健康状态。红色表示处于新冠肺炎高风险状态；黄色表示与患者有过直接或间接接触且尚未完成14天隔离；绿色表示没有新冠密切接触风险；蓝色表示已完全接种新冠疫苗且没有新冠密切接触风险。只有绿色和蓝色状态的访客才能获准进入公共场所，而一旦发现红色和黄色状态的访客，相关人员将第一时间通报柬埔寨卫生部。

柬埔寨政府强调，防疫二维码系统只是记录公民在公共场所的出入信息，不会侵犯隐私，所有数据全部加密不公开，仅用于必要时的溯源追踪，并且一般会在28天至90天内自动删除。

柬埔寨首都金边一家餐厅的老板帕速卡告诉本报记者，此前顾客来餐厅就餐，需要按照政府规定写下自己的姓名、住址、联系电话等信息，这种传统的纸张登记耗时耗力。自从防疫二维码推出后，顾客只需扫码确认没有新冠接触风险便可进入饭店用餐，“顾客方便了，我也更安心了”。

去年10月，柬埔寨政府对防疫二维码系统进行了升级，推出电子疫苗接种卡二维码系统。新系统在防疫二维码系统的基础上链接了柬埔寨疫苗接种数据库，将防疫二维码系统和电子疫苗接种卡绑定。民众扫描新的二维码后，将即时显示本人疫苗接种情况，同时保留了足迹、定位、新冠接触风险等信息。

根据柬政府防疫政策要求，民众进入公共场所之前必须出示疫苗接种卡或证书。电子疫苗接种卡二维码系统推出后，人们的出行不仅更加便利，而且也在很大程度上杜绝了疫苗接种卡的造假行为，有效降低了疫情扩散风险。

（本报曼谷1月10日电）

《 人民日报 》（ 2022年01月11日 17 版）

(责编：岳弘彬、杨光宇)