本报记者 任 彦

荷兰阿姆斯特丹学术文化中心日前为首部荷兰语全译本《红楼梦》举办视频首发式，历时13年合力翻译此书的3位荷兰汉学家和翻译家分享了各自心得，希望荷兰语读者能够通过译著更好地了解中国文化。

该译本由荷兰雅典娜神庙出版社出版，共四卷，依据的是120回《红楼梦》版本。据介绍，此前也有《红楼梦》的荷兰语版本，但并不是全译本。“此次首发的全译本《红楼梦》，可以让读者完整品读这部伟大的中国文学作品。”当地媒体评价说。

3位译者林恪、哥舒玺思和马苏菲，均毕业于荷兰莱顿大学汉学系，都曾翻译过多部中国文学作品。在林恪看来，《红楼梦》内容丰富，不仅能全面反映中国传统文化，而且容易引发西方读者共鸣。

哥舒玺思对本报记者表示，曹雪芹的作品可以与莎士比亚、普鲁斯特等人的作品相提并论。《红楼梦》在世界文学史上享有崇高地位，对很多知名外国作家产生过重要影响。“如果不把这部文学巨著翻译成荷兰语，那是一大缺憾。”

“翻译《红楼梦》对我们来说是前所未有的挑战，难度之大超乎想象。”马苏菲介绍。《红楼梦》内容包罗万象，还涉及植物、动物、服装、建筑、菜肴、珍宝、中药配方等复杂词，必须认真研究，仔细推敲。除此之外，古诗词翻译也是一大难点，“当然，最大的难点是把清代的白话文翻译成现代荷兰语，并保持原著的语言风格”。

为了保持翻译风格的统一以及用词尽善尽美，3位译者把整本小说分成若干部分，每部分五到七回，每人翻译一部分，译完后给第二个人看，第二个人提出修改意见后交给第三个人看，如此循环往复。“每次翻译完十五到二十回，我们就把遇到的比较大的问题拿出来讨论，不知进行了多少次。”林恪说。

最初计划用8年时间完成翻译工作，为了精益求精，最终历时13年才得以完成。哥舒玺思说：“翻译《红楼梦》是一个比我们想象的更漫长、更艰难的征程，但所有的付出都很值得。荷兰语版的目标读者是普通荷兰民众，希望读者能够走进这部小说，结识那些情感丰富的人物，了解丰富的中国文化。”

荷兰著名学者亨克·普罗佩尔日前在当地主流报纸刊文说：“两周的时间里，我沉浸在一部2000多页的小说中。”他说，《红楼梦》这部“引人入胜的小说的特别之处在于它易于理解，适合所有人阅读”。

林恪表示，随着中国的快速发展和国际地位的日益提升，中国文学经典受到越来越多关注，这有助于世界文学向多元化方向发展。

（本报布鲁塞尔1月10日电）

《 人民日报 》（ 2022年01月11日 17 版）

(责编：岳弘彬、杨光宇)