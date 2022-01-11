本报记者 张朋辉

核心阅读

2022年是欧元正式流通20周年。单一货币流通给欧元区带来便利、稳定和繁荣，成为欧洲一体化的重要标志和国际货币体系的多元力量。未来，欧元将加快数字化发展，进一步提升国际地位。

在欧元正式流通迎来20周年之际，欧盟委员会及欧洲央行官网日前专门开设了纪念页面，位于德国法兰克福的欧洲央行总部大楼也被灯光点亮，以示庆祝。

欧元是欧洲一体化、欧洲单一市场建设的标志性成就之一。过去20年，欧元的发展之路虽然不平坦，但在国际货币体系中逐步站稳了脚跟。欧盟表示，面向未来，欧元将在数字化、国际化方面着力，以适应数字时代，扩大欧元的国际影响力。

欧洲一体化的重要体现

早在上世纪60年代，欧洲经济共同体成员国就讨论过发行欧洲单一货币。1999年1月，欧元作为记账和转账货币在金融市场推出。2002年1月1日，法国、德国、意大利、西班牙等12个国家正式推出欧元，替代本国货币。此后，塞浦路斯等多个国家加入欧元区。目前，欧元区成员国数量已扩大至19个、覆盖3.4亿多人口，成为最重要的国际货币之一。

据欧盟与欧洲央行方面提供的数据，目前市场流通的欧元纸币总金额超过1.5万亿欧元，其中约1/3在欧元区以外。在欧元区零售业中，现金支付占总支付数量的79%，占总交易额的比例超过一半。

欧元成为当前国际货币体系中的重要力量。全球跨境贸易支付中有约40%使用欧元支付，欧盟出口的一半以上使用欧元结算，全球绿色债券发行量的一半以上以欧元计价，60个非欧元区国家和地区已直接或间接将本币与欧元挂钩。国际货币基金组织数据显示，截至2021年第三季度，欧元在全球外汇储备中占比20.48%，排名第二。

欧盟委员会主席冯德莱恩表示，欧元为欧洲单一市场搭建了合作与公平竞争的桥梁。欧元推动了欧洲单一市场形成，降低交易成本，增加市场透明度，提高了经济运行效率。欧盟委员会表示，得益于单一货币，欧元区居民生活水平和就业率显著提高。其中，欧元区人均GDP从2002年的2.44万欧元增至2020年的3.32万欧元；就业率从2005年的66.8%提高至2020年的72.4%。

欧元的流通也极大便利了欧元区内的旅行、求学、商务活动等人员往来，刺激了居民跨境消费和投资。欧洲央行最新调查显示，约78%的欧元区居民对欧元持积极态度，较2005年高出12个百分点。

法国总统马克龙日前表示，欧元是欧盟经济稳定、安全、富有吸引力的源泉，并帮助欧盟度过危机。为纪念欧元流通20周年，法国发布了新版2欧元硬币。

欧洲央行行长拉加德表示：“欧元是欧洲一体化的重要体现，也是我们每天随身携带的团结象征。”据悉，欧洲央行决定将重新设计欧元纸币，新方案预计在2024年公布。

发展历程不平坦

多数经济学家认为，过去20年，欧元及欧元区的发展历程并不平坦。欧元区在应对各种危机中对货币政策及金融监管政策不断调整与完善。

2009年暴发欧洲主权债务危机，这是欧元诞生以来遭遇的最大危机。彼时，多个欧元区成员国债务高企、经济下滑、失业率上升，希腊甚至一度面临退出欧元区的风险。2010年，欧盟设立欧洲金融稳定基金，并在此后建立永久性的金融救助机制——欧洲稳定机制，以保障欧洲金融稳定。同时，欧洲央行持续完善货币政策工具，加强对欧元区银行业的单一监管。欧盟还推动建立银行业联盟，提升银行业抵御风险的能力。

最终在欧盟委员会、欧洲央行与国际货币基金组织“三驾马车”的帮助下，“紧缩改革换救助”得以实施，欧元区经济自2013年起缓慢复苏。

新冠肺炎疫情暴发后，欧元区通过高度灵活的紧急购债计划、放宽银行监管条件等新政策组合为欧元区“输血”。同时，欧盟推出大规模经济刺激方案，并在追求共同财政政策和债务共担方面取得进展。

当前，欧元区仍面临成员国经济差距大、货币政策与财政政策不协调等结构性难题。欧盟智库布鲁盖尔研究所副所长德米列切斯对本报记者表示，欧元区财政纪律的初衷是防止财政政策协调不足造成各国过度开支，损害欧元区长期稳定。但因财政政策受限，欧洲央行不得不采取额外干预措施。“欧洲央行的政策工具被严重透支，长期维持超低利率，政策空间有限，资产负债表规模前所未有。这是欧元区面临的一个结构性问题。”

推动国际化呼声渐高

近年来，美国不断动用“美元霸权”进行“长臂管辖”和单边制裁给欧盟敲响警钟。2018年，欧盟委员会时任主席容克呼吁提升欧元国际地位，打破美元霸权。当前，关于提升欧元国际地位、加强欧洲战略自主的呼声越来越高。

2021年1月，欧盟通过了一份旨在强化欧元地位与金融体系建设的战略文件，提出多项措施，包括增加欧洲机构中以欧元计价的债务份额，推动经济外交以提高欧元在支付和储备货币中的地位，加大对发展中国家进入欧元支付系统的技术支持等。2021年7月，欧洲央行还宣布启动数字欧元项目并展开为期两年的调研。

近日，欧元区成员国财政部长联合在媒体上发文表示，未来20年，欧元区必须跟上创新脚步，适应数字化时代，提高欧元国际化水平。冯德莱恩强调，要进一步提高欧元国际地位，必须坚定开发数字欧元，以适应数字化提速、虚拟货币方兴未艾的新环境。

马克龙认为，欧元是一个重要政策工具，欧盟应进一步推动欧元国际化，保护欧盟企业免受美国通过美元以及美式标准施加的“长臂管辖”。今年1月1日起，法国担任欧盟理事会轮值主席国。马克龙表示，法国将积极推动欧盟创建资本市场联盟，特别是推进金融和非金融信息单一接入点等的谈判，以提高欧元国际地位、加强欧盟在国际金融体系中的地位。

“欧元的倡导者希望它能给欧洲带来经济和金融一体化，加强政策协调、政治融合，并提升欧洲在全球的影响力。实现欧元国际化还面临不少挑战，但对欧盟来说这是最重要的目标。”法国经济学家让·皮萨尼—费里表示。

（本报布鲁塞尔1月10日电）

《 人民日报 》（ 2022年01月11日 17 版）

(责编：岳弘彬、杨光宇)