据新华社科伦坡1月9日电 （记者车宏亮、唐璐）1月9日，斯里兰卡总统戈塔巴雅在科伦坡会见正式访斯的国务委员兼外长王毅。

戈塔巴雅请王毅转达对习近平主席的诚挚问候和良好祝愿。戈塔巴雅表示，感谢中方为斯抗疫提供强有力支持，助力斯有效控制疫情，赞赏中国企业为斯经济振兴和基础设施建设所作重要贡献。斯方愿同中方办好庆祝斯中建交65周年和《米胶协定》签署70周年系列活动，加强各领域合作，为两国人民带来更多福祉。

王毅首先转达习近平主席的亲切问候。王毅说，今年是值得中斯共同纪念的重要年份。两国长期友好交往最重要的历史经验就是，双方始终相互尊重、相互理解、相互信任、相互支持。70年前，中斯两个新生国家克服困难、排除干扰，签署《米胶协定》，打开了两国友好交往的大门。王毅表示，中方将继续根据斯方需要提供疫苗和抗疫物资，并愿同斯方探索开展新冠特效药合作。双方要用好科伦坡港口城、汉班托塔港旗舰项目的双引擎作用，利用区域全面经济伙伴关系协定生效和中国超大规模市场机遇，探讨重启中斯自贸协定谈判，对外释放更多积极信号，助力斯经济复苏发展。

会见前，斯里兰卡总理马欣达同王毅举行会见并共同出席双边合作文件签字仪式。会见后，戈塔巴雅、马欣达同王毅共同出席中斯建交65周年暨《米胶协定》签署70周年庆祝活动启动仪式。

同日，王毅还会见了斯外长佩里斯。

《 人民日报 》（ 2022年01月11日 02 版）

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