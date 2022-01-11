陈 旭

在现代奥林匹克运动120多年的发展历程中，中国同国际奥委会的合作留下了特殊而深刻的印记。双方经历过因历史原因导致联系中断的艰难时光，也共度了合作纽带不断拉紧的光辉岁月。1979年国际奥委会通过《名古屋决议》，恢复中华人民共和国在国际奥委会的合法席位，此后双方关系发展进入快车道。中国奥运健儿积极参加奥运会，中国籍委员在国际奥委会履职尽责，中国成功举办2008年北京奥运会、2014年南京青奥会等重要赛事，为奥林匹克运动发展作出卓越贡献，有力提升了中国同国际奥委会合作水平。

近年来，中国同国际奥委会合作迈向新阶段。习近平主席情系奥林匹克运动，多次同国际奥委会主席巴赫会见、通电话。2014年，习近平主席对巴赫谈道：“在中国，冰雪运动不进山海关。如果冰雪项目能在关内推广，预计可以带动两三亿人参与，由此点燃中国冰雪运动的火炬。”这深深打动了巴赫和全球奥林匹克支持者。2015年，北京获得2022年冬奥会举办权。2017年，习近平主席历史性访问国际奥委会总部，同巴赫就北京冬奥会筹办等合作事项达成重要共识。

在领导人的战略指引下，中国同国际奥委会就北京冬奥会竞赛场馆建设、赛事组织和场馆运营、赛会服务保障、宣传推广和文化活动、疫情防控等开展交流、分享经验，稳步推进各项筹备工作。这为国际奥委会同其他国家合作提供了有益借鉴，受到各方广泛关注和一致好评。巴赫表示，对于举办一届安全的冬奥会充满信心，北京冬奥会的筹办再次体现了中国效率和活力。

奥林匹克运动应当超越意识形态，体育不应被政治化，这是国际社会绝大多数成员的基本共识。日前，第十届奥林匹克峰会发表公告，坚决反对将奥林匹克运动与体育政治化，强调国际奥委会、奥运会以及整个奥林匹克运动保持政治中立的重要性。第七十六届联合国大会协商一致通过由中国和国际奥委会共同起草的奥林匹克休战决议，173个会员国共提该决议，体现了联合国会员国和国际奥委会对北京冬奥会的支持，充分反映了国际社会团结合作、共建美好世界的坚定决心。

北京将成为世界上唯一举办夏季奥运会和冬季奥运会的“双奥之城”。中国克服新冠肺炎疫情影响，稳步推进北京冬奥会筹办工作，展现体育团结一切的力量，让世界人民看到疫情阴霾下的光亮。衷心祝愿北京冬奥会取得圆满成功，相信中国和国际奥委会合作之路必将越走越宽广。

（作者为中国常驻联合国日内瓦办事处和瑞士其他国际组织代表、特命全权大使）

《 人民日报 》（ 2022年01月11日 02 版）

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