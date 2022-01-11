1月10日，国务委员兼外长王毅在结束对厄立特里亚、肯尼亚、科摩罗、马尔代夫、斯里兰卡的访问后，接受了中央媒体采访。全文如下：

一、去年11月底您率团参加中非合作论坛第八届部长级会议并访问塞内加尔，时隔1个月您再次访非，请问是什么考虑？访问非洲三国有什么感受？

王毅：中国外交的一个优良传统就是每年年初中国外长首访一定要到非洲。今年尽管面临疫情挑战，但我们仍然如期而至，以恪守中国致力于中非团结合作的初心和使命，宣示中国外交将始终站在发展中国家一边。

厄立特里亚是中国传统友好国家，双方政治互信深厚，我们在厄建国当天就同厄建立外交关系。此访期间，习近平主席和伊萨亚斯总统共同决定中厄建立战略伙伴关系，引领两国关系进入新时代。伊萨亚斯总统50多年前曾在华参训，对中国怀有深厚感情。他对国际和地区形势有着深刻理解和洞悉，我们进行了近3个小时长谈，双方在坚持独立自主、维护政治社会稳定、探索自身发展道路方面有着很多相近的看法。中厄将继续相互坚定政治支持，加强各领域务实合作，共同反对强权政治、霸权主义，捍卫国际公平正义。厄特在非洲之角有着重要独特影响，双方愿为促进地区和平稳定加强协调沟通。

肯尼亚是中国的全面战略合作伙伴，中肯合作在中非共建“一带一路”中发挥着示范和引领作用。访肯期间，双方就落实习近平主席宣布的中非合作论坛“九项工程”积极对接，取得重要早期收获，签署了关于数字经济、投资、农水产品输华等一系列合作文件。中肯同意做坚定相互支持的伙伴、加快发展振兴的伙伴、促进中非团结的伙伴、维护区域和平的伙伴。奥马莫外长展示在蒙巴萨考古发现的中国明代钱币，称赞两国友好交往的历史源远流长。我表示600年前郑和率当时最强大船队3次到访蒙巴萨，带来的是友谊和信任，而不是殖民和奴役。肯雅塔总统强调，中国从不干涉非洲国家内政，非洲不需要教师爷，需要的是中国这样的发展伙伴，道出了很多非洲国家的心声。

中国是第一个承认科摩罗独立并同科建交的国家。尽管两国国家大小、发展水平不同，但深厚情谊跨越山海，成为国家间平等相待、合作共赢的典范。阿扎利总统深情地说，科摩罗政府和人民为中国发展取得的每一分进步欢欣鼓舞，中国的成功就是非洲的成功。他还重申科方坚定认为台湾是中国领土的一部分，坚信中国必将实现完全统一。中方将在涉及科主权和领土完整问题上继续予科坚定支持，并将为科经济社会发展提供力所能及的帮助。

这是我担任外长以来第十七次踏上非洲这片“充满希望的大陆”。我更加深切感受到，中非理念相同、利益相融，双方合作根基扎实，潜力巨大、未来可期。新形势下，加强同非洲国家的团结合作，始终是我国对外政策的重要基石。

二、此次访问中提出“非洲之角和平发展构想”，请问主要背景和考虑是什么？

王毅：非洲之角战略位置独特，发展潜力巨大。但近年来，地区热点问题激化升温，时而爆发冲突对抗，给非洲之角的和平发展带来严峻挑战。中国同本地区各国关系都十分友好，各国期待中国发挥更大作用。

在此背景下，我们提出“非洲之角和平发展构想”，核心是支持地区国家摆脱大国地缘争夺的干扰，把命运掌握在自己手中。我们提出了三点建议：一是加强域内对话，克服安全挑战。建议地区国家召开非洲之角和平会议，形成政治共识，协调共同行动。中方将任命外交部非洲之角事务特使，为此提供必要支持。二是加快区域振兴，克服发展挑战。做强并拓展蒙内铁路和亚吉铁路两条主轴，同时加快红海沿岸和东非沿岸开发，形成“两轴+两岸”发展框架，提高自主发展能力。三是探求有效路径，克服治理挑战。支持非洲国家探索符合自身国情的发展道路，用非洲人的方式妥善处理民族、宗教、地域纠纷，构建非洲之角团结、稳定、和谐的发展环境。

“构想”一经提出，即得到肯尼亚、埃塞俄比亚、吉布提等地区国家积极响应，认为这符合非洲之角各国紧迫需求，中方任命非洲之角特使表明中方将发挥更积极的建设性作用。

三、在肯尼亚驳斥“非洲债务陷阱论”，得到非洲国家公开赞同。请问如何看待非洲债务问题？

王毅：近年来，中国根据非方的需求，在自愿平等、科学论证的基础上同非洲国家开展了务实高效的投融资合作，为非洲各国加强基础设施建设、提升工业化水平、促进经济社会发展做出了实实在在的贡献，受到非洲国家广泛欢迎。中非合作项目都经过认真详实的可行性研究，给非洲人民带来的是福祉，而不是负担。新冠肺炎疫情暴发后，中方还积极落实二十国集团（G20）缓债倡议，同19个非洲国家签署了缓债协议或达成了缓债共识，是G20成员中缓债金额最多的国家。

所谓非洲“债务陷阱”的说法完全是那些不希望看到非洲加快发展的势力制造出来的虚假信息，企图使非洲永远陷入“贫困陷阱”“落后陷阱”。中方愿同所有对非友好国家一道，帮助非洲国家加快疫后复苏，尽快消除贫困落后，实现共同发展繁荣。中方也呼吁多边金融机构、商业债权人采取更有力行动，在减轻非洲债务负担上作出应有贡献。

四、有人认为，中方已将对非合作重心从基础设施建设转向卫生健康、贸易投资，请问如何看这一问题？

王毅：中非合作是南南合作，是发展中国家之间的相互支持帮助。中国开展对非合作的前提是尊重非洲国家的需求，我们从不附加政治条件，从不做强加于人的事情。长期以来，改善基础设施一直是非洲国家最关注的诉求，中方在力所能及范围内伸出援手，通过多种方式为非洲国家建设了大量基础设施，受到了非洲国家普遍欢迎。中非合作论坛成立以来，中国企业已经在非洲建设了超过1万公里的铁路、近10万公里的公路、近千座桥梁、近百个港口，还有大量医院和学校。蒙巴萨油码头项目就是中国企业承建的现代化油气设施，是中非基础设施合作的又一生动例证。

近年来，随着非洲国家经济增长和社会进步，非洲的发展需求进一步扩大，涉及卫生健康、贸易投资、数字经济、绿色发展、能力建设、和平安全等多个方面，中非合作也扩大至几乎所有领域。无论中非合作的广度和深度如何拓展，中方的立足点始终是非洲国家的需求和期待。面向未来，中方愿同非方紧密对接、携手前行，除巩固深化基础设施建设等传统合作外，大力推进其他新兴领域合作，更加注重改善各国民生，为非洲实现工业化和现代化作出更大贡献。

五、马尔代夫是中国传统友好邻邦，如何评价当前的中马关系？如何看待下步中马关系发展？

王毅：适逢中马建交50周年。中方一贯主张国家不分大小强弱一律平等，始终支持马方维护国家主权和领土完整，支持马方奉行独立自主的外交政策。马方也始终恪守一个中国政策，坚定支持中方维护核心利益。经过50年共同努力，中马关系经历国际风云考验，更加成熟稳定，已经成为友好交往、互利共赢的典范。

50年来，中方通过脚踏实地的行动，支持马加快经济社会建设，提高自主发展能力。中马友谊大桥、维拉纳国际机场改扩建、社会住宅等项目为马民众生活带来了变革性影响。事实证明，中马共建海上丝绸之路，符合两国人民共同利益，我们正在共同走出一条希望之路、繁荣之路、幸福之路。

站在建交50周年的历史节点，我们一致认为，两国应当树立更加广阔视野，开辟互利友好合作新的篇章。中方将继续与马方开展抗疫合作，携手彻底战胜疫情；加快重点项目合作，为马关键产业复苏注入动力；拓展新兴合作领域，助力马方多元发展战略。

六、中国同斯里兰卡友好源远流长，今年不仅是两国建交65周年，也是《米胶协定》签署70周年。您如何评价并展望中斯关系？

王毅：中斯友好源远流长，古代丝绸之路就把两国人民连接在一起。70年前，中斯两国在平等协商基础上达成《米胶协定》，为刚刚获得民族独立解放的两国打开恢复交往大门，彰显了两国不畏强权的民族风骨，冲破了西方以意识形态划线的冷战“藩篱”，开创了“独立自强、团结协作”的米胶协定精神。在当前冷战思维和零和博弈逆流抬头背景下，重温和弘扬这一精神具有更为现实和重要的意义。

今年也是中斯建交65周年。65年来，斯方恪守一个中国政策，支持中方在国际地区事务中的正当立场。中方也坚定支持斯维护国家主权和独立，支持斯方走适合本国国情的发展道路。去年斯央行专门为中国共产党建党百年发行纪念币，斯12个政党共同举行庆祝大会。戈塔巴雅总统代表斯政府和人民两次向中国捐赠锡兰红茶，马欣达总理亲率内阁成员为中国诵经祈福，支持中方抗疫努力。斯出现疫情后，中方投桃报李，向斯提供了大量新冠疫苗和抗疫物资。这是新时期两国真诚互助、世代友好的战略合作伙伴关系不断发展升华的生动写照。

中斯良好的政治互信为两国互利合作提供强大动力。中方为斯里兰卡建成了首条高速公路、首条现代化铁路及其它重要基础设施。特别是“一带一路”倡议提出后，斯里兰卡最早响应、最早参与。科伦坡港口城和汉班托塔港是双方共建海上丝绸之路的旗舰项目，成为斯经济发展的两大引擎，也给斯里兰卡人民带来实实在在的好处。

此次访问期间，中斯双方就进一步深化合作达成重要共识，中方愿将自身资本、技术、经验和斯里兰卡的人力资源优势相结合，加快斯工业化进程，提高自主发展能力，帮助斯成为中国对南亚和印度洋合作的重要枢纽。

七、您此访期间建议适时召开印度洋岛国发展论坛。请问为何要提出这一设想？

王毅：此次到访了科摩罗、马尔代夫、斯里兰卡三个印度洋岛国，感受到这些岛国有着类似经历，面临共同需求和挑战，自然禀赋与发展目标也十分接近，具备加强互利合作的有利条件和充分潜力。尤其是在当前疫情冲击下，这些国家都希望尽快实现疫后复苏，重回经济社会发展正轨。

习近平主席去年9月提出全球发展倡议，呼吁国际社会加快落实联合国2030年可持续发展议程，实现更加强劲、绿色、健康的全球发展。这一倡议坚持发展优先，以人民为中心，契合印度洋岛国疫后复苏和可持续发展需要。由此，中方建议印度洋岛国考虑适时召开发展论坛，汇聚共识，形成合力，共同发展，将这些印度洋上的“珍珠”串起来，形成一道共同发展繁荣的风景线。作为世界上最大的发展中国家，中国愿同印度洋岛国分享发展经验，为各国携手自强贡献力量。

八、此访目标之一就是同往访国家携手战胜疫情，请问在推进国际抗疫合作方面取得了哪些成果？

王毅：世界正面临奥密克戎毒株新一轮冲击。作为发展中国家的朋友和负责任大国，中国不会袖手旁观。中国已分别向非洲和南亚国家提供约6亿剂疫苗，科摩罗绝大多数疫苗和斯里兰卡70%的疫苗来自中国，中国疫苗为马尔代夫实现80%疫苗高接种率发挥了关键作用。在一个多月前的中非合作论坛会议上，习近平主席宣布再向非洲提供10亿剂疫苗，包括6亿剂无偿援助。这一最大规模的援非计划受到非方领导人热烈欢迎和高度评价。

中方始终将发展中国家置于疫苗国际合作的优先方向。只要发展中国家有需要，中方就一定有回应、有行动。目前，习近平主席宣布的援非疫苗计划已经开始执行。中方明确再向肯尼亚援助1000万剂疫苗，并将继续向科摩罗无偿提供充足疫苗，助科实现全民免疫接种的目标。中方还将继续向南亚国家提供疫苗和抗疫物资支持，同有意向国家开展特效药研发合作。目前，大批中国疫苗正在跨山越海，源源不断运往亚非拉有需要的每一个角落。中方将继续同发展中国家站在一起，不断筑强抗疫长城，直至取得抗疫最终胜利。

（新华社北京1月10日电）

《 人民日报 》（ 2022年01月11日 02 版）

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