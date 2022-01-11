劳伦斯·麦克唐纳

共建“一带一路”正朝着高标准可持续惠民生方向发展，对全球减贫事业意义重大

我来自美国，我们一家三代都是“中国通”。中国为消除绝对贫困付出巨大努力，令我们深受触动。

我对中国的了解始于上世纪60年代初。曾在中国生活30年的祖父母讲述了他们在中国生活的故事，讲述抗日战争时期中国人民虽然生活极端困难，但仍不屈不挠坚持抗击外来侵略者的故事。1979年大学毕业后，我来到中国，那时的中国刚刚迈开改革开放的步伐。40多年过去，中国取得巨大发展成就，经济社会发生翻天覆地的变化。

上世纪80年代中期，我前往世界银行工作。那时候开始，我不断读到有关中国居民生活水平提高和贫困率下降的报道。2010年，我终于有机会回到中国，随处可见崭新的公寓楼和办公楼，休闲娱乐及生活服务设施大幅改善。很多城市有了便捷高效的地铁和高铁系统。即便是在一些中小城市，也有现代化的新机场。无论是在城市还是乡村，中国老百姓的衣食住行都有了很大的变化。

改革开放以来，中国减贫人口占同期全球减贫人口70%以上，为实现联合国千年发展目标作出巨大贡献。中国政府为减贫订立目标、出台政策，并坚持苦干实干。中国历史性地消除绝对贫困，提前10年实现《联合国2030年可持续发展议程》减贫目标，这是一项了不起的成就。如今，中国改善人民生活水平的努力仍在继续。与此同时，中国积极与其他国家分享减贫经验，为全球减贫作出巨大贡献。

中国提出的共建“一带一路”倡议给沿线国家带来巨大益处，有利于帮助更多国家减少贫困。世界银行发布的研究报告显示，“一带一路”倡议全面实施可使3200万人摆脱日均生活费低于3.2美元的中度贫困状态。当前，共建“一带一路”正朝着高标准可持续惠民生方向发展，对全球减贫事业意义重大。

中国经济朝着高质量发展方向不断迈进，展现出蓬勃生机和巨大潜力。中国深刻认识到减贫和增加人类福祉不只是实现人均收入的增长。中国“十四五”规划强调实现更高质量、更有效率、更加公平、更可持续、更为安全的发展，为高质量发展指明方向。“绿水青山就是金山银山”在中国日益成为广泛共识。两年前，我作为世界资源研究所的工作人员到中国进行访问，亲眼看到中国的绿色发展和生态文明建设成绩，倍感振奋。

中国宣布将力争2030年前实现碳达峰、2060年前实现碳中和，这是中国推动经济向高质量发展迈进的又一重要举措。实现这一目标所需的清洁能源投资不仅对中国有利，而且将有助于降低全球清洁能源的成本。

（作者为世界资源研究所全球传播副总裁）

《 人民日报 》（ 2022年01月11日 02 版）

(责编：岳弘彬、杨光宇)