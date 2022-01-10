新华社迪拜1月10日电 迪拜世博会中国国家馆日活动于10日举行，国务院副总理胡春华发表书面致辞。

胡春华表示，习近平主席在中国馆开馆时发表视频致辞，高度评价迪拜世博会的重要意义，倡议世界各国人民一道努力，回应时代呼唤，加强全球治理，以创新引领发展，朝着构建人类命运共同体的方向不断迈进。中国馆以“构建人类命运共同体——创新和机遇”为主题，立足中国发展的生动实践，重点展示中国在卫星导航、高铁、无人驾驶、海水稻、智能机器人等领域的发展和创新成果，分享中国发展理念和经验，展现了中国坚持用和平、发展、合作、共赢的“金钥匙”促进与全球合作、创造美好未来的决心。相信通过精彩的展示内容、丰富的互动体验、多样的文化活动，中国馆一定会为广大游客带来更多惊喜。

胡春华指出，中国和阿联酋经济互补性强，中国“一带一路”倡议与阿联酋“重振丝绸之路”理念高度契合，双方开展互利合作前景广阔。中方愿同阿方携手努力，不断增进政治互信，在共建“一带一路”框架下深化各领域务实合作，进一步充实中阿全面战略伙伴关系内涵，更好造福两国和两国人民。

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