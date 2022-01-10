晓鹿

去年12月，晓鹿带着大家跟随王毅国务委员脚步“闪”访非洲，“云”看中非合作论坛第八届部长级会议，用“逆行”“先行”“众行”“践行”四个关键词解读那次重要访问。新年伊始，元旦假期刚刚结束，王国委再度逆行出征，踏上了非洲这片热土，访问厄立特里亚、肯尼亚和科摩罗三国。有小伙伴问晓鹿，为啥又是非洲？其实答案早就呼之欲出：这已是中国外长连续32年开年首访非洲，已经形成一个很好的传统。中国以实际行动表明，对非友好初心不改、对非合作风雨无阻。此行的关键词且看分解：

这是一次畅叙友谊之旅。中非友好源远流长、根基深厚。侵略、奴役、压迫是中非被强加的共同遭遇；反殖、反帝、反霸是中非共同的斗争；独立、发展、振兴是中非共同的追求；公平、正义、团结是中非共同的语言。50年前，非洲兄弟把中国“抬进”了联合国，为新中国恢复在联合国合法席位发挥关键作用，而中国也始终坚定同非洲国家站在一起。厄立特里亚建国当天，中国就与其建交；中国也是第一个承认科摩罗独立并与其建交的国家，两国对此铭记在心。肯尼亚则特别安排王国委赴港口城市蒙巴萨——这是600年前郑和下西洋3次到访之处、也正是中肯共建“一带一路”重大项目油码头的所在地。此访期间，三国外长赴机场迎接中国代表团，厄立特里亚总统伊萨亚斯同王国委长谈3个小时，回忆55年前在中国学习的经历，畅谈同中国人民结下的不解之缘；肯尼亚总统肯雅塔邀请王国委会见后共同出席油码头竣工仪式，以切身体会和有力对比批评西方的“教师爷”作派，盛赞中国对非洲的真心诚意；科摩罗总统阿扎利高兴地说，王国委来访就像咖啡里加了糖，朋友相见分外高兴。中国在科摩罗人民心中有着特殊的份量，科摩罗人民为中国的成就欢欣鼓舞。

这是一次促进和平之旅。近年来，一些域外大国在非洲角力，争夺地缘政治影响，导致非洲热点问题频发，冲突对抗不断。特别是在非洲之角，提格雷战事胶着，紧张局势仍在升温。作为联合国安理会常任理事国和非洲伙伴，中国对此深感关切和忧虑，为非洲和平安全奔忙。上个月访非期间，王国委曾星夜飞赴埃塞俄比亚，一下飞机就在机场就同埃塞副总理兼外长会谈。此访期间，王国委同三国深入交换意见，着眼长治久安与和平繁荣，提出“非洲之角和平发展构想”，建议地区国家召开非洲之角和平会议，构建“两轴+两岸”发展框架，探索适合地区实际的发展道路，并表示中方愿任命外交部非洲之角事务特使，得到各方积极响应。伊萨亚斯表示，坚决反对外部势力在地区制造社会分裂和民族矛盾，欢迎中方在非洲之角发挥重要作用。肯雅塔表示，这一构想符合非洲之角各国的紧迫需求，肯方完全赞同并愿发挥积极作用。

这是一次助力发展之旅。实现共同发展、共同繁荣，是构建新时代中非命运共同体的重要内容。上次晓鹿曾给大家介绍，习近平主席在达喀尔会议上宣布对非合作“九项工程”，展现了中国对支持非洲发展振兴的诚意和行动，得到非洲各国普遍欢迎和积极评价。事实上，落实习主席同非洲领导人的重要共识，推动“九项工程”尽快在非洲全面落地，也正是王国委此次访非的题中之义。王国委同三国加强对接，形成早期收获：同厄特探讨加强能矿、渔业等合作，将厄特丰富的自然优势转化为发展优势；同肯尼亚签署数字经济、投资、农业、农产品输华等一系列双边合作文件；支持科摩罗发展香料加工等优势产业，用好农产品输华“绿色通道”和最不发达国家零关税政策扩大对华出口。

中国用行动践行支持非洲发展的承诺：中国在非洲建设了80多个大型的电力设施，援建了130多个医疗设施，45个体育馆，170多所学校，为非洲培训各领域的人才共计16万余名。中非双方已经合作建设超过1万公里铁路、近10万公里公路、近千座桥梁、近百个港口……中非用沉甸甸的成绩单有力回击所谓的“债务陷阱”论。

王国委的话掷地有声：中非合作是南南合作，是发展中国家之间的相互支持帮助。中国开展对非合作从不附加任何政治条件，从不做强加于人的事情。所谓非洲“债务陷阱”的说法并不是事实，而是一些人别有用心的炒作，是那些不希望看到非洲加快发展的势力制造出来的“话语陷阱”。如果说非洲真有什么“陷阱”，那就是“贫困陷阱”、“落后陷阱”。非洲应是国际合作的大舞台，而不应是大国争夺的竞技场。如果要比的话，就比一比谁为非洲做的更多，谁为非洲贡献更大，谁为非洲付出更多的汗水和辛劳。

中方的立场得到各方赞同。伊萨亚斯强调，中国从不干涉别国内政，是非洲不可或缺的真正发展伙伴，期待中国发挥更大作用。阿扎利表示，中国的发展就是科摩罗的机遇，中国的成功就是非洲的成功。肯雅塔更加直接了当：总有一些人喜欢对我们指手画脚，说我们存在这样那样的问题，而中国却是以行动真心诚意地帮助我们解决问题，满足我们提出的需求。肯中合作是真正伙伴之间的雪中送炭。

其实，肯尼亚80%的外债债权方为多边金融机构，对华债务成分主要是优惠贷款。事实胜于雄辩，公道自在人心，非洲的兄弟姐妹心里最清楚，谁才是非洲真正的伙伴。

非洲发展潜力巨大、未来可期。一个个中非务实合作项目见证着双方历久弥新的真诚友谊，共建“一带一路”的可喜成果和携手走向现代化的光明前景。正如王国委所说，21世纪是亚洲的世纪，也是非洲的世纪。27亿中非人民携手实现现代化，必将书写人类文明史上最辉煌的篇章！

(责编：王禹蘅、杨牧)