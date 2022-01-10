新华社北京1月10日电 （新华国际时评）中国自主创新是在做大全球发展蛋糕

新华社记者傅云威 宿亮

日前，有美国媒体宣称，中国提高科技自主创新能力，特别是积极研发芯片，有可能“拖累创新速度、破坏全球贸易、让世界变得更贫困”云云。

如此逻辑错乱，如此颠倒黑白，看来真有必要帮美国某些人整理整理“脑回路”，让世人认清其“西方中心论”“美国优先论”的真实嘴脸。

近年来，美国为维护其科技霸权，不择手段打压特定外国企业，迄今已将数百家中国公司及机构列入“实体清单”，动辄切断中国科技企业供应链，干扰科技企业正常的投融资活动。

中国加快自主创新是中国经济创新发展的必由之路，合乎经济规律，不以任何人的主观意志为转移。可以说，美方的“经济霸凌”“技术封锁”客观上加速了中国本已在途的创新发展进程，促使更多企业和机构沉下心来搞基础性研究、原创性突破。

“从跟跑，到并跑，再到领跑，这是主要大国科技发展的普遍规律，”澳大利亚经济学家郭生祥指出，“即便没有美方制裁，中国也会搞自主创新，强化以科技创新驱动经济增长，这是中国实现可持续发展的需要。”

中国自主创新，不意味着闭门造车。不论是中国创新，还是美国创新，都是人类创新发展的有机组成部分，交流互鉴是其中应有之义。

多年来，中国顺应时代潮流，积极开展国际技术合作，已与160多个国家和地区建立了科技合作关系，参加国际组织和多边机制超过200个，对世界科技创新贡献率不断提高。

中国坚持自主创新与开放交流相结合，得到了全球市场“真金白银”的认可。去年前11个月，中国吸引外资突破1万亿元，超2020年全年规模，其中高技术产业实际使用外资同比大增19.3%。

实践证明，中国坚持创新发展，有助于稳定全球供应链，有助于打破关键技术由少数国家垄断的局面。不仅有效对冲了美方“技术封锁”“脱钩断链”的逆流，也让世界分享了中国创新发展红利。

中国创新发展具有强大外溢效应。在肯尼亚，中国支持建设的国家光纤骨干网项目推动当地信息通讯产业跨越式发展；在孟加拉国，政府技术网络三期项目大幅促进当地高速网络延伸；在东盟、南亚、东欧、西亚、非洲等地区，基于北斗系统的土地测绘、精准农业、数字施工、智慧港口等已成功实施……

疫情挑战下，得益于自主创新能力持续提升，中国已向120多个国家和国际组织提供超过20亿剂新冠疫苗，成为对外提供疫苗最多的国家。

中国自主创新，必将做大各国共同发展的蛋糕，让各国市场主体更多分享中外技术双向交流、合作共赢的红利。

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