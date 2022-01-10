新华社北京1月10日电 国务院总理李克强1月10日致电马克·吕特，祝贺他连任荷兰首相。

李克强在贺电中表示，中国和荷兰互为重要合作伙伴。近年来，中荷关系保持良好发展势头，各领域务实合作不断深化。我期待继续同吕特首相携手努力，推动中荷开放务实的全面合作伙伴关系取得更多成果，造福两国和两国人民。

(责编：王禹蘅、杨牧)