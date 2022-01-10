新华社洛杉矶1月9日电（记者高山）第79届美国电影电视金球奖颁奖礼9日在洛杉矶举行。流媒体巨头奈飞的西部片《犬之力》和二十世纪影业公司的音乐剧《西区故事》成为最大赢家，分别拿下剧情类最佳影片和音乐/喜剧类最佳影片奖项。

由于美国新冠疫情严重，本届金球奖颁奖礼现场除少数主办方好莱坞外国记者协会的会员与特邀者外，没有观众、媒体以及被提名者出席。好莱坞外国记者协会在其官网和社交媒体上公布了获奖名单。

由新西兰女导演简·坎皮恩执导的《犬之力》除斩获最受瞩目的剧情类最佳影片奖项外，还为坎皮恩赢得最佳导演奖。该片演员科迪·斯米特-麦克菲还获得电影类最佳男配角奖。

史蒂文·斯皮尔伯格执导的《西区故事》是音乐/喜剧类电影最大赢家。除了夺得该类别最佳影片外，该片女星蕾切尔·齐格勒获得音乐/喜剧类最佳女主角奖，演员阿丽亚娜·德博斯为《西区故事》夺得电影类最佳女配角奖。

此外，威尔·史密斯凭借《国王理查德》一片获得剧情类电影最佳男主角奖，妮可·基德曼则为《里卡多一家》折桂剧情类电影最佳女主角奖。安德鲁·加菲尔德凭借《倒数时刻》获得音乐/喜剧类电影最佳男主角奖。

迪士尼动画片《魔法满屋》是本届金球奖最佳动画片得主。日本影片《驾驶我的车》夺取最佳外语片奖。剧情片《贝尔法斯特》获得最佳编剧奖。最佳原创歌曲和最佳配乐分别为动作片《007：无暇赴死》和科幻片《沙丘》所获得。

在电视剧奖项方面，《继承之战》和《绝望写手》分别夺得剧情类最佳剧集奖和音乐/喜剧类最佳剧集奖。流媒体平台亚马逊的《地下铁道》赢取最佳限定剧/电视电影奖。

美国电影电视金球奖创立于1943年，是美国影视界的重要奖项，被视为每年奥斯卡金像奖的风向标之一。

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