新华社北京1月10日电 国家主席习近平1月10日下午同马耳他总统维拉通电话。两国元首互致新年问候。

习近平指出，中马是经得起时间考验的老朋友、好朋友。半个世纪前，两国老一辈领导人高瞻远瞩，共同缔造了中马友好关系。50年来，无论国际风云如何变化，中马关系始终健康稳定发展，两国友好不断深化，各领域合作成果丰硕。面对国际金融危机和新冠肺炎疫情等挑战，双方始终守望相助，彼此支持。中马关系成为不同大小、不同社会制度、不同历史文化国家关系的典范。

习近平强调，中马即将迎来建交50周年。中方愿同马方一道努力，推动中马关系得到更大发展。双方要坚持互尊互信，继续相互尊重和支持各自选择的发展道路，就彼此关切的问题保持沟通协调。深化务实合作，推进共建“一带一路”，拓展经贸投资、医疗卫生、清洁能源、交通物流等重点领域合作。密切文化交流和中医药合作，拓展教育、青年、旅游等领域交流合作，培养更多中马友好生力军。马耳他一直是推进中欧关系的积极力量。中方愿同马方共同维护中欧合作大方向，促进中欧关系健康稳定发展。

习近平强调，下个月，中国将举办北京冬奥会、冬残奥会，目前各项筹备工作基本就绪。中国将在国际社会支持下，举办一届简约、安全、精彩的冬奥会，弘扬奥林匹克精神，激励各国携手同心，一起向未来。中方愿同包括马耳他在内的国际社会一道努力，践行真正的多边主义，携手推动构建人类命运共同体。

维拉表示，很高兴在马中两国庆祝建交50周年之际同主席先生通电话。我完全赞同你对马中关系的积极评价以及对双方关系发展的意见。马中建交以来，两国合作富有成果，双方友谊经受住新冠肺炎疫情等各种挑战考验，双边关系日臻成熟，取得了非凡成就，堪称国与国关系的楷模。马方坚定致力于进一步发展马中友好关系，愿同中方加强高层交往，深化各领域务实合作。马方珍惜共建“一带一路”带来的宝贵机遇，愿同中方继续推进相关合作。希望马中关系在未来50年发展得更好，为两国人民带来更多福祉。马方坚定奉行一个中国政策，坚定支持多边主义。马方愿为推动欧中关系发展发挥积极作用。马方高度赞赏中方为国际社会抗击新冠肺炎疫情提供疫苗援助，为全球应对气候变化作出积极贡献，期待同中方加强合作。预祝北京冬奥会顺利成功！

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