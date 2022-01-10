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阿拉伯石油输出国组织预测2022年全球对石油的需求将增加

2022年01月10日16:44 | 来源：人民网-国际频道
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人民网讯 阿拉伯石油输出国组织秘书长称，未来全球将有能力更好地应对新冠病毒，因此预计2022年全球对石油的需求将增加

据科威特《火炬报》报道，1月9日是阿拉伯石油输出国组织（OAPEC）建立的日子，OAPEC秘书长本·萨布特当天对记者发表谈话说，2021年，因疫情国际石油市场波动较大，这给OAPEC成员国经济发展蒙上了阴影。他说，目前世界经济在复苏，尽管全球存在通货膨胀以及贸易问题等，但世界经济复苏会继续下去，这对石油市场会产生积极影响；另外，在众多国家蔓延的新冠病毒变异体的影响是弱的，而且全球有能力应对疫情的变化，可以预测，2022年全球对石油的需求将会增加。

本·萨布特指出，OAPEC成立是为了实现成员国在石油工业领域加强合作以及交流经验，同时致力于发展与地区和国际能源组织的关系。他特别强调，OAPEC正密切关注世界石油工业的发展，每年都要就能源、石油、天然气撰写10份研究报告，探讨对成员国经济的潜在影响。

据报道，OAPEC是阿拉伯石油生产国为维护自己利益、反对西方石油公司垄断于1968年1月9日建立的，总部位于科威特。（安国章）

(责编：高歌、常红)

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