新华社北京1月10日电 1月10日，国务委员兼外长王毅同哈萨克斯坦副总理兼外长特列乌别尔季通电话。

王毅说，今天我同你通话就是要再次表明，作为哈萨克斯坦永久全面战略伙伴，在事关哈前途命运的关键时刻，中方愿对哈方维稳止暴表达坚定支持。王毅强调，三天前，习近平主席专门向托卡耶夫总统致口信，公开表达支持，充分体现了中哈永久全面战略伙伴关系的高水平，也再次印证了危急时刻两国安危与共的深厚情谊。中方愿同哈方共同落实好两国元首达成的重要政治共识，并愿尽己所能向哈方提供必要支持和帮助。

特列乌别尔季衷心感谢习近平主席在哈危急时刻向托卡耶夫总统致重要口信，率先向托卡耶夫总统和哈人民表示支持。今天是哈全国哀悼日，中国外长致电再次彰显了中方对哈方的坚定支持和兄弟情谊。

特列乌别尔季介绍了哈局势详细经纬和最新情况，表示哈遭受了精心策划的恐怖袭击，袭击在多地多点突然同时爆发，上千执法人员、军警、医务人员遭袭。我们及时果断采取措施，目前局势得到有效管控，正在恢复和平平静。哈方将充分保障外国机构和人员以及外国投资安全，继续履行国际义务和协议。

王毅表示，值此哈全国哀悼日之际，中方愿向哈打击暴恐而牺牲的一线执法人员表示敬意，向无辜死伤者表示哀悼和慰问。此时此刻，中国政府和人民同哈政府和人民坚定站在一起。“风雨过后见彩虹”，相信在托卡耶夫总统坚强领导下，哈定能完全恢复安宁稳定，战胜这段“至暗时刻”，哈萨克斯坦将更加坚韧和强大。

王毅说，此次哈突变生乱表明，中亚地区形势仍面临严峻挑战，也再次证明某些外部势力并不希望我们这个地区和平安宁。作为邻国，我们比任何人都希望中亚保持长期稳定，实现发展振兴。王毅提出，中方愿同哈方加大执法、安全部门合作，加大反干涉双边合作，维护两国政治制度和政权安全，预防和反对任何“颜色革命”图谋，共同反对任何外部势力的干涉渗透；确保中哈合作重大项目安全和顺利运营，相信哈方将切实保障在哈中方机构和人员安全。

特列乌别尔季完全赞同中方建议，表示愿同中方密切沟通，加强安全合作，共同打击“三股势力”。

双方还就下阶段两国高层交往进行了沟通。王毅表示，中方欢迎托卡耶夫总统出席北京冬奥会开幕式，将确保哈方冬奥之行安全顺利、圆满成功。特列乌别尔季说，即将举行的北京冬奥会是具有国际影响和重要象征意义的世界盛会，将促进世界和平合作，增进各国人民相互理解。哈方将同中方共同做好有关筹备工作。

(责编：牛镛、袁勃)