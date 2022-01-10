人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊

旗下网站

国家重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民视觉 人民网研究院 人民慕课
人民网>>国际

新任驻新西兰兼驻库克群岛和纽埃大使王小龙抵达惠灵顿

2022年01月10日15:02 | 来源：人民网-国际频道
小字号

人民网堪培拉1月10日电 （记者陈效卫）据中国驻新西兰大使馆10日消息，当天，中国新任驻新西兰兼驻库克群岛和纽埃大使王小龙抵达惠灵顿履新，新西兰外交贸易部礼宾司代司长怀特前往机场迎接。

王小龙大使表示，非常荣幸在中新两国即将迎来建交50周年之际出任中国驻新第十四任大使。历经半个世纪悉心培育，中新关系像银蕨树般枝叶茂荣，双方合作创造多项“第一”，惠及两国人民，也为促进地区和国际合作作出积极贡献。中方高度重视发展中新关系，愿同新方一道努力，落实好两国领导人达成的重要共识，加强沟通交流，深化务实合作，推动中新全面战略伙伴关系健康稳定发展。我作为大使将为此作出不懈努力。

王小龙大使表示，中国同库克群岛和纽埃是好朋友、好伙伴，中方高度重视发展同两国关系，愿与库、纽携手深化政治互信，拓展务实合作，巩固人民友好，不断巩固和深化相互尊重、共同发展的全面战略伙伴关系。

王小龙大使并借此机会感谢新西兰各界人士、广大侨胞一直以来为促进中新关系发展所作积极努力，表示驻新使馆将继续架设好中新友谊与合作之桥，竭诚为大家提供高质量服务。

(责编：高歌、常红)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2022 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部