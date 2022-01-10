人民网堪培拉1月10日电 （记者陈效卫）据中国驻新西兰大使馆10日消息，当天，中国新任驻新西兰兼驻库克群岛和纽埃大使王小龙抵达惠灵顿履新，新西兰外交贸易部礼宾司代司长怀特前往机场迎接。

王小龙大使表示，非常荣幸在中新两国即将迎来建交50周年之际出任中国驻新第十四任大使。历经半个世纪悉心培育，中新关系像银蕨树般枝叶茂荣，双方合作创造多项“第一”，惠及两国人民，也为促进地区和国际合作作出积极贡献。中方高度重视发展中新关系，愿同新方一道努力，落实好两国领导人达成的重要共识，加强沟通交流，深化务实合作，推动中新全面战略伙伴关系健康稳定发展。我作为大使将为此作出不懈努力。

王小龙大使表示，中国同库克群岛和纽埃是好朋友、好伙伴，中方高度重视发展同两国关系，愿与库、纽携手深化政治互信，拓展务实合作，巩固人民友好，不断巩固和深化相互尊重、共同发展的全面战略伙伴关系。

王小龙大使并借此机会感谢新西兰各界人士、广大侨胞一直以来为促进中新关系发展所作积极努力，表示驻新使馆将继续架设好中新友谊与合作之桥，竭诚为大家提供高质量服务。

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