新华社曼谷1月10日电 专访：RCEP将有力促进区域经济疫后复苏——访泰国商业部贸易谈判司司长奥拉蒙

新华社记者王亚光 任芊

泰国商业部贸易谈判司司长奥拉蒙日前在曼谷接受新华社记者采访时表示，区域全面经济伙伴关系协定（RCEP）的生效实施将激活受新冠疫情影响而陷入低迷的贸易投资活动，有力促进区域经济复苏。

1月1日起，RCEP对文莱、柬埔寨、老挝、新加坡、泰国、越南、中国、日本、新西兰和澳大利亚10国正式生效。韩国将于2月1日加入到生效实施中。在剩余成员国RCEP将在完成国内批准程序后陆续生效。

“RCEP的生效实施恰逢其时，将为各成员国疫后复苏提供非常好的契机。”奥拉蒙说，过去两年因新冠疫情在全球暴发，各国不得不采取边境管控措施，全球人员和货物跨境流动一度陷入停滞。“RCEP的生效为各成员国扩大贸易、加快商品与人员流通铺平了道路。”

奥拉蒙表示，RCEP是推动区域经济一体化惠及各国的例证。RCEP使成员国间商品、服务和投资等领域市场准入进一步放宽，推动形成更大规模的市场，提升贸易投资自由化、便利化水平，各行各业的企业和投资者都能从中受益。另外，协定涉及的削减关税壁垒、简化海关程序以及鼓励中小企业发展等政策，都将为成员国提供互惠。

奥拉蒙认为，RCEP在区域内实施原产地累积规则，将加强区域和全球产业链供应链韧性，推动区域经济一体化，有望吸引更多域外投资流入。

泰国商业部数据显示，RCEP生效后成员国将对3万多项泰国产品免除关税，其中2万多项产品可以立即享受零关税待遇，有利于泰国出口贸易发展。

奥拉蒙同时表示，RCEP为成员国企业带来更多市场机遇的同时也必会带来竞争，“我们需要不断进行自我调整，提升我们产品在全球市场上的竞争力”。

2021年3月，泰国商业部专门成立RCEP中心，旨在更好地向泰国民众及企业提供RCEP以及泰国与其他自贸协定伙伴国之间贸易和关税等相关信息和服务。

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