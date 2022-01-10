新华社伦敦1月9日电 综述：英国累计新冠死亡病例超15万例 未来面临“艰难几周”

新华社记者郭爽

英国政府8日公布的统计数据显示，英国累计新冠死亡病例已超过15万例，成为继美国、巴西、印度、俄罗斯、墨西哥和秘鲁之后第七个累计新冠死亡病例数超过15万例的国家。

英国卫生大臣赛义德·贾维德7日指出，英国国民保健制度将面临“艰难的几周”，对英国公共医疗服务系统来说是“充满挑战的时期”，人们能做的“最好的事情”就是接种新冠疫苗加强针。

英国政府科学顾问安德鲁·海沃德教授评论说，英国记录了如此多累计新冠死亡病例数是“绝对悲惨的”。海沃德认为，“我们本可以做得更好，如果在第一波和第二波疫情中早点采取行动，其中许多死亡病例可以避免”。

英国疫情在2020年4月达到第一次高峰，2021年1月达到第二波峰值。2021年7月英国全面放宽防疫措施后，该国单日新增确诊病例数一直保持高位。变异新冠病毒奥密克戎毒株出现以来，英国单日新增确诊病例数不断飙升，多次刷新疫情以来最高纪录。

英国国家统计办公室公布的最新调查数据显示，该国在2021年最后一周有超过370万人感染新冠病毒，再创有相关记录以来最高纪录。英格兰地区每15人中约有1人感染新冠病毒，在威尔士、苏格兰，每20人中约有1人感染，北爱尔兰这一数字为每25人中约有1人。伦敦疫情最为严重，每10人约有1人感染。截至9日，英国累计确诊病例14475192例，累计死亡已达150154例。

2020年底出现的阿尔法毒株是英国当时主要流行的毒株，直到2021年春季被德尔塔取代。2021年11月，奥密克戎毒株被世界卫生组织宣布为“需要关注”的毒株，该毒株开始在英国加速传播，目前已成为英格兰和苏格兰主要流行毒株。这也导致英国各地的新冠入院治疗病例数持续攀升。

英国国民保健制度近日发表声明说，该国公共医疗服务系统目前处于“战时状态”，并重新启用“南丁格尔”临时医院。目前，至少超过10余家公共医疗服务机构因人员短缺宣布“危机事件”。

去年12月8日，英国启动包括强制戴口罩等措施在内的《应对新冠疫情：秋冬计划》B计划，即后备计划，随后又将新冠疫情警报级别由3级升至4级，并启动“奥密克戎紧急加强针国家任务”。

此后，尽管英国单日确诊病例数随奥密克戎毒株加速传播而不断激增，但英国并未进一步采取更严格的疫情防控措施，该国疫情防控的重点仍是推进新冠疫苗加强针接种计划。

截至1月9日，该国12岁以上人员已有超过90%接种至少一剂新冠疫苗，超过82%已接种过两剂新冠疫苗，超过61%已接种疫苗加强针。英国首相约翰逊去年12月底表示，目前送入重症监护病房的新冠患者中，约90%没有接种加强针。

英国首相约翰逊1月5日在议会下议院宣布，再度放宽入境防疫政策。不少英国专家对此提出质疑。英国伦敦政治经济学院公共卫生教授朱斯坦·帕克赫斯特日前接受新华社记者专访时说：“英国是世界上（新冠）人均感染率最高的国家之一，人均死亡率也很高。这看起来并不好。英国医疗系统压力巨大，而政府似乎没有做太多来缓解医疗系统压力。”

(责编：于洋、燕勐)