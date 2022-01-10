人民网华盛顿1月9日电 （记者李志伟）据美国约翰斯·霍普金斯大学发布的全球新冠肺炎数据实时统计系统，截至美国东部时间2022年1月9日下午6点，全美共报告新冠肺炎确诊60062077例，死亡837504例。过去24小时，美国新增确诊295586例，新增死亡247例。

《今日美国报》报道说，约翰斯·霍普金斯大学的数据显示，截至9日的过去一周，美国日均新增确诊病例超过70万。每秒钟有8名美国人的新冠检测呈阳性。过去5天，美国单日新增确诊病例数量都是疫情暴发以来最高水平。美国国家过敏症和传染病研究所所长安东尼·福奇表示，如果美国日均新增确诊超过100万，“我不会感到惊讶”。

《今日美国报》报道说，截至8日，美国新冠肺炎住院患者升至13.8万，较此前一周增长32%。美国有线电视新闻网报道说，美国卫生与公众服务部数据显示，约24%的美国医院报告“严重的人手不足”。公共卫生专家警告说，奥密克戎毒株引发的病例激增，正威胁着美国的医疗系统。

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