人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊

旗下网站

国家重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民视觉 人民网研究院 人民慕课
人民网>>国际

美国新冠肺炎确诊超过6000万 日均新增确诊达70万

2022年01月10日08:40 | 来源：人民网-国际频道
小字号

人民网华盛顿1月9日电 （记者李志伟）据美国约翰斯·霍普金斯大学发布的全球新冠肺炎数据实时统计系统，截至美国东部时间2022年1月9日下午6点，全美共报告新冠肺炎确诊60062077例，死亡837504例。过去24小时，美国新增确诊295586例，新增死亡247例。

《今日美国报》报道说，约翰斯·霍普金斯大学的数据显示，截至9日的过去一周，美国日均新增确诊病例超过70万。每秒钟有8名美国人的新冠检测呈阳性。过去5天，美国单日新增确诊病例数量都是疫情暴发以来最高水平。美国国家过敏症和传染病研究所所长安东尼·福奇表示，如果美国日均新增确诊超过100万，“我不会感到惊讶”。

《今日美国报》报道说，截至8日，美国新冠肺炎住院患者升至13.8万，较此前一周增长32%。美国有线电视新闻网报道说，美国卫生与公众服务部数据显示，约24%的美国医院报告“严重的人手不足”。公共卫生专家警告说，奥密克戎毒株引发的病例激增，正威胁着美国的医疗系统。

(责编：高歌、常红)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2022 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部