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巴西旅游区崖壁坍塌至少7人死亡

2022年01月09日14:57 | 来源：新华网
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　　新华社里约热内卢1月8日电（记者赵焱 陈威华）巴西米纳斯吉拉斯州消防部门8日确认，位于该州卡皮托利乌市福尔纳湖旅游区的一处山崖发生断裂式坍塌，山石砸中4艘正在湖中观光的游船，造成至少7人死亡，近20人失踪。

　　事故发生在当地时间12时30分左右。从景区其他游客拍摄的视频中可以看到，有一大块山石从山体上掉落，直接砸向附近湖上的游船，随后又有多处较小石块掉落。

　　消防部门负责人埃德加·埃斯特沃表示，目前有40名消防员和潜水员在搜救，已确认7人死亡，近20人失踪，搜救工作在夜间也不会中止。

　　据当地媒体统计，有34人被送往医院，其中27人伤势较轻已经出院。

　　消防部门认为，岩石坍塌和最近一段时间以来米纳斯吉拉斯州连降暴雨有关。巴西海军发表声明说，海军正对事故原因展开进一步调查，并开始勘察事故现场的环境。

　　卡皮托利乌是米纳斯吉拉斯州著名旅游城市，有多个岩洞、瀑布和峡谷，可以饱览福尔纳湖沿岸的自然风光，也可以进行攀岩、热气球、三角翼飞行等旅游项目，全年游客都很多。

(责编：高歌、刘叶婷)

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