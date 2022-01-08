新华社新加坡1月8日电 专访：RCEP生效实施将助力世界经济复苏——访新加坡国立大学商学院教授卢耀群

新华社记者王丽丽

新加坡国立大学商学院治理与永续发展研究所所长卢耀群教授日前接受新华社记者专访时表示，在世界经济复苏面临诸多不确定性的背景下，区域全面经济伙伴关系协定（RCEP）生效实施恰逢其时，将有助于推动世界经济从新冠疫情冲击中复苏。

RCEP现有15个成员国，包括中国、日本、韩国、澳大利亚、新西兰5国以及东盟10国，从人口数量、经济体量、贸易总额三方面看，均占全球总量的约30%。

1月1日起，RCEP对文莱、柬埔寨、老挝、新加坡、泰国、越南、中国、日本、新西兰和澳大利亚10国正式生效。韩国将于2月1日加入到生效实施中。剩余成员国也将在完成国内批准程序后陆续生效实施。

卢耀群认为，RCEP涵盖不同发展阶段的多种经济体，这种组合很难在世界其他地区复制。发达经济体可以帮助新兴经济体，新兴经济体能够孕育新需求，给发达经济体提供更多商机。

他说，RCEP降低区域内商品关税，使许多国家能够进一步开拓市场。作为世界最大自贸协定，RCEP将为其他自贸区和自贸协定提供示范。

此外，地缘政治风险带来不稳定因素的背景下，RCEP让各经济体拥有一个持续稳定的供应链，减少未来供应中断风险。本地区经济的蓬勃活力将扩散，让世界其他地区也受益。

卢耀群表示，作为世界第二大经济体，中国在消费、生产、创新等领域具有优势，中国和东盟之间的合作已经有了很好的基础，RCEP从“额外的维度”进一步促进双方深化合作。

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