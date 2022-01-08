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伊朗外交部：愿就2020年坠机事件相关事宜举行双边会谈

2022年01月08日09:29 | 来源：新华网
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　　新华社德黑兰1月7日电（记者高文成　王守宝）伊朗外交部7日发表声明说，伊朗再次向2020年坠机事件中的遇难者家属表示慰问，愿与相关国家就相关事宜举行双边会谈。

　　声明说，坠机事件发生后，伊朗方面及时公布事件主要原因，并履行了相关责任和义务。伊方围绕事件开展刑事司法调查，在有遇难者家属在场的情况下举行多场庭审，并已向部分遇难者家属支付赔偿金。

　　声明说，尽管某些国家企图利用这一事件实现其政治目的，伊朗方面仍愿本着诚意，在尊重国家主权及其国内法、国际义务的基础上，按照商定的议程与相关国家举行双边会谈。

　　加拿大、英国、瑞典和乌克兰等国组成的坠机事件“国际协调和应对小组”6日发表声明说，因为伊朗“逃避国际法律责任”，拒绝与该小组进行谈判，该小组已放弃与伊朗就赔偿问题进行谈判，后续将重点依据国际法解决此事。该小组要求伊朗进行“充分赔偿”，并对涉事官员追责。

　　2020年1月8日，乌克兰国际航空公司一架波音737-800客机从伊朗首都德黑兰的霍梅尼国际机场起飞前往乌首都基辅，但起飞后不久坠毁，机上167名乘客和9名机组人员无一生还，遇难者主要是加拿大、英国、瑞典和乌克兰四国公民。伊朗军方之后发表声明说，客机是被伊朗军方“非故意”击落，系“人为错误”所致。

(责编：崔译戈、崔越)

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