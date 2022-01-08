新华社莫斯科1月7日电（记者耿鹏宇）俄罗斯总统普京6日至7日多次与集体安全条约组织（集安组织）成员国领导人通电话，讨论在该组织框架下为稳定哈萨克斯坦局势而采取的行动。

据克里姆林宫网站7日发布的消息，普京与哈萨克斯坦总统托卡耶夫多次通电话，讨论哈萨克斯坦局势以及在集安组织框架下为打击国际恐怖主义、维护哈秩序、保障哈公民安全而采取的共同行动。

普京还分别与吉尔吉斯斯坦总统扎帕罗夫、白俄罗斯总统卢卡申科、塔吉克斯坦总统拉赫蒙、亚美尼亚总理帕什尼扬举行电话会谈。

消息说，自集安组织维和部队开展行动以来，俄罗斯国防部长绍伊古经常向普京汇报有关向哈萨克斯坦派遣维和部队的进展及其完成任务的情况。

哈萨克斯坦多地5日出现骚乱者冲击政府机构的情况。托卡耶夫当日签署总统令，宣布全国进入紧急状态。集安组织6日说，应托卡耶夫请求，集安组织决定在哈短期部署维和部队。俄罗斯国防部7日发表声明说，70余架俄军用运输机正在向哈境内投送集安组织维和部队中的俄罗斯特遣队，特遣队人员已开始执行既定任务。

集安组织成立于2002年5月，由1992年签署的独联体集体安全条约演变而来，目前有俄罗斯、白俄罗斯、哈萨克斯坦、塔吉克斯坦、亚美尼亚和吉尔吉斯斯坦6个成员国。

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