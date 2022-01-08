人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊

旗下网站

国家重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民视觉 人民网研究院 人民慕课
人民网>>国际

美国去年12月非农新增就业人数不及预期

2022年01月08日09:28 | 来源：新华网
小字号

　　新华社华盛顿1月7日电（记者许缘　高攀）美国劳工部7日公布的数据显示，2021年12月美国失业率环比下降0.3个百分点至3.9%，但非农部门新增就业人数仅为19.9万，远低于市场普遍预期。

　　数据显示，去年12月美国失业率持续下降，但较2020年2月新冠疫情暴发前水平仍高出0.4个百分点。失业人数环比降至630万，较2020年2月高出60万。失业时间超过27周的长期失业人数达200万，较疫情前高出88.7万。

　　数据还显示，由于变异新冠病毒奥密克戎毒株在美国持续蔓延，去年12月因疫情失业的人数高达310万。同时，因疫情无法外出寻找工作的人数为110万。

　　按行业看，去年12月休闲和酒店业就业人数持续增长，环比增加5.3万；专业和商业服务新增就业人数4.3万，但与疫情前相比仍低3.5万；制造业就业人数环比增加2.6万。

　　同期，美国劳动参与率环比持平在61.9%，比疫情前水平低1.5个百分点。员工平均时薪环比上涨19美分至31.31美元。在过去的12个月中，员工平均时薪上涨4.7%。

　　分析人士认为，去年12月美国失业率虽环比下降，但新增就业数据令人失望。一方面，劳动力需求依然强劲；另一方面，对疫情的担忧、儿童保育需求等因素导致企业招聘受到限制。劳动力短缺正成为就业增长的更大制约因素，美国劳动力市场供需关系日益紧张。此外，市场普遍预计，失业率持续下降将打消部分美联储官员的疑虑，推动美联储最早于今年3月上调联邦基金利率。

(责编：崔译戈、崔越)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2022 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部