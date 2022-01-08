新华社华盛顿1月7日电（记者许缘 高攀）美国劳工部7日公布的数据显示，2021年12月美国失业率环比下降0.3个百分点至3.9%，但非农部门新增就业人数仅为19.9万，远低于市场普遍预期。

数据显示，去年12月美国失业率持续下降，但较2020年2月新冠疫情暴发前水平仍高出0.4个百分点。失业人数环比降至630万，较2020年2月高出60万。失业时间超过27周的长期失业人数达200万，较疫情前高出88.7万。

数据还显示，由于变异新冠病毒奥密克戎毒株在美国持续蔓延，去年12月因疫情失业的人数高达310万。同时，因疫情无法外出寻找工作的人数为110万。

按行业看，去年12月休闲和酒店业就业人数持续增长，环比增加5.3万；专业和商业服务新增就业人数4.3万，但与疫情前相比仍低3.5万；制造业就业人数环比增加2.6万。

同期，美国劳动参与率环比持平在61.9%，比疫情前水平低1.5个百分点。员工平均时薪环比上涨19美分至31.31美元。在过去的12个月中，员工平均时薪上涨4.7%。

分析人士认为，去年12月美国失业率虽环比下降，但新增就业数据令人失望。一方面，劳动力需求依然强劲；另一方面，对疫情的担忧、儿童保育需求等因素导致企业招聘受到限制。劳动力短缺正成为就业增长的更大制约因素，美国劳动力市场供需关系日益紧张。此外，市场普遍预计，失业率持续下降将打消部分美联储官员的疑虑，推动美联储最早于今年3月上调联邦基金利率。

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