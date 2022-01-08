新华社北京1月7日电 综合新华社驻东京分社、乌兰巴托分社、加德满都分社记者报道：日本新冠确诊病例连日大增，时隔近4个月单日新增再超6000例；蒙古国7日报告从境外回国人员中检测出12例变异新冠病毒奥密克戎毒株感染病例；尼泊尔当天也确认新增24例奥密克戎毒株感染病例。

据日本广播协会电视台统计，截至当地时间7日18时40分(北京时间17时40分)，日本当日新增新冠确诊病例6214例，累计确诊1749991例；新增死亡病例1例，累计死亡18399例。这是自2021年9月15日以来日本单日新增确诊病例数再次超过6000例。日本医师会会长中川俊男6日表示日本疫情已进入“第六波”。

新年后日本疫情急速恶化，4日新增超1000例，5日新增超2000例，6日新增超4000例，7日新增超6000例。东京都7日新增确诊病例922例；大阪府7日新增确诊病例676例，创3个多月以来新高。

多个驻日美军基地近日暴发疫情。有美军基地的冲绳县7日新增确诊1414例，冲绳县知事玉城丹尼此前指责驻日美军无视防疫规定导致疫情急速蔓延。山口县美军岩国基地7日也报告了91例新增确诊病例。

日本政府7日召开新冠病毒感染症对策本部会议，首相岸田文雄宣布自1月9日至1月31日，广岛县、山口县和冲绳县将实行“蔓延防止等重点措施”。该措施在前两个县仅适用于部分地区，在冲绳县则涵盖整个地区。措施实施后，地方政府可要求餐饮店等缩短营业时间或要求停止提供酒类，同时政府提供一定额度的补助金。

蒙古国国家传染病研究中心主任毕勒格特赛汗7日说，该国从境外回国人员中检测出12例奥密克戎毒株感染病例。其中10例是从不久前回国的维和官兵中检测发现的，另两例分别从伊斯坦布尔和曼谷入境。

据蒙古国卫生部当天发布的数据，该国过去24小时新增新冠确诊病例773例，累计确诊393757例；新增死亡病例1例，累计死亡1995例。截至目前，全国有3200多名新冠患者住院治疗，另有6700多名患者在社区医疗机构指导下居家隔离治疗。

截至目前，蒙古国人口中约69.7%已接种至少一剂新冠疫苗，约66.6%已完成两剂疫苗接种，约27.4%完成加强针接种。该国卫生部长恩赫包勒德5日说，鉴于单日新增感染病例开始增多，政府将很快开展第四剂新冠疫苗接种工作。

尼泊尔卫生和人口部7日报告24例新增奥密克戎毒株感染病例。该部发表声明说，上述结果是对过去3周新冠病毒检测结果呈阳性者提取的1146份样本进行基因测序获得。该部已指示各医院安排必要医疗设施，应对奥密克戎毒株可能导致病例激增的风险。2021年12月6日，尼泊尔首次报告2例奥密克戎毒株感染病例。

据尼泊尔卫生和人口部7日发布的数据，过去24小时该国新增新冠确诊病例572例，此前三天报告的新增确诊病例数分别为478例、370例和291例。（参与记者：华义、阿斯钢、苏力雅、易爱军、周盛平）

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