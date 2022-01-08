本报记者 贾平凡

日本冲绳县进入第6波疫情。

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据日本共同社1月5日报道，鉴于新冠肺炎确诊病例激增，日本冲绳县将于1月9日至31日实施防疫措施。日本《每日新闻》报道称，这将是日本自2021年9月30日取消所有紧急状态和准紧急状态以来，首次发布此类公告。冲绳县知事玉城丹尼怒斥，驻日美军无视防疫规定导致疫情急速蔓延，呼吁取消美军可以不配合日方防疫措施等“特权”。疫情让驻日美军和日本当地政府的矛盾“旧疤”添“新伤”。

美军加剧驻地疫情

据日媒报道，2021年12月，位于冲绳县的驻日美军汉森营地报告出现新冠病毒聚集性感染。1月4日数据显示，从2021年12月31日至2022年1月3日，冲绳县驻日美军及相关人员4天内新增确诊病例419例，增速处于高位。至此，冲绳县内与美军基地相关的新冠确诊病例累计已达3699例。驻日美军的病例数没有被计入冲绳县疫情统计数据。

汉森营地暴发聚集性感染后，日本中央政府和冲绳县政府敦促驻日美军禁止基地人员外出。但据《冲绳时报》近日报道，美军士兵仍然成群结队在营地外的商业街逛夜店、酒吧，在餐厅吃饭。他们不仅不戴口罩，而且在街上大声喧哗。

“治外法权”引民众抗议

中国现代国际关系研究院东北亚研究所所长樊小菊接受本报采访时表示，从现实情况看，驻日美军基地70%集中在冲绳，与冲绳当地民众有较多接触，在美军基地工作的当地人比较多。一旦美军基地内出现感染，很容易蔓延到当地社会。但驻日美军完全没有考虑当地政府和民众的感受，在疫情防控方面我行我素，自然在当地引发不满。

长期以来，冲绳县一直受美军基地噪音、士兵犯罪等问题滋扰。这次美军带来的防疫隐患令冲绳县政府和民众更加愤怒不安。冲绳县要求驻日美军遵守当地防疫规定的呼声越来越高涨，但事实上又无计可施。

“虽然冲绳当地有自己的防疫规定，但驻日美军并不遵守，这与驻日美军在日本的法律地位相关。”樊小菊认为，驻日美军基地的管理按照《日美地位协定》执行，其中规定美军可对基地的设定、运营、警卫及管理采取一切必要之措施。这一排他性管理权是事实上的“治外法权”。历史上就曾发生美军在冲绳犯罪而无法按照日本法律处置的多起事件，引起当地民众的多次抗议。但民众反美军基地的呼声在日本政治中并没有得到充分反映，特别是自民党执政更多考虑美日同盟关系而忽视当地民众权益，使得冲绳民众一直有“二等公民”之感。

矛盾或进一步加剧

1月6日，日本外相林芳正与美国国务卿布林肯举行电话会谈，日方要求美国限制驻日美军士兵外出，以消除当地民众的不安。此后，日本政府表示，24小时内入境日本的美军士兵已开始接受新冠病毒检测。但日媒报道称，依据《日美地位协定》相关内容，日本政府连入境美军士兵的姓名和人数都无法掌握；对于驻日美军基地的防疫措施，更是只能“观望”。

樊小菊分析，当前，在驻日美军问题上，日本政府因为与美国在强化同盟关系方面有较为一致的认识，在具体政策上一味迎合美国需求。而日本国内舆论对于政府实施基于强化同盟基础的强硬外交和防卫政策没有比较有效的牵制，使得日本政府在这一路线上越走越远。其实，驻日美军与当地民众和政府之间的矛盾一直没有解决。日本中央政府越是向美国靠拢，就越少考虑冲绳当地权益，必然导致冲绳当地与驻日美军之间的矛盾进一步加剧。

(责编：白宇、胡永秋)