人民网曼谷1月7日电 （记者孙广勇）1月7日，第四届“一带一路”生物技术研讨会在泰国易三仓大学举办。

云端会议现场。中国驻泰王国大使馆供图

在疫情防控常态化的形势下，此次研讨会采用线上会议形式，以“新世界：生物技术”为主题。中泰两国高校生物领域的专家和学者相聚云端，分享各自在生物领域的最新研究成果。

中国驻泰王国大使馆教育参赞冯俊英女士在线出席了此次研讨会并发表了贺词。

中国天津科技大学校长路福平教授表示，希望两校充分利用“一带一路”合作平台，共同申报中泰政府间科技合作项目，打造“汉语+生物”合作平台。

泰国易三仓大学校长班查博士表示，通过本次生物研讨会，各位与会者可以交流生物领域的新思想、新发现，各抒己见，开阔眼界。

“一带一路”生物技术研讨会是易三仓大学孔子学院年度重要工作之一，至今已成功举办四届。吸引了来自中国、泰国、韩国、印度尼西亚等“一带一路”国家的专家、学者及高校师生参会，不仅促进了中泰两国高校在生物技术领域的合作，还为“一带一路”国家搭建了生物技术领域的交流平台。

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