新华社莫罗尼1月6日电（记者凌馨 董江辉）当地时间1月6日，国务委员兼外长王毅在莫罗尼同科摩罗外长杜勒卡迈勒举行会谈。

王毅说，科摩罗是印度洋上的“月亮之国”，中国是第一个承认科摩罗独立并同科建交的国家。建交47年来，中科始终坚持真诚友好，两国关系成为大小国家之间平等相待、合作共赢的典范。中国外长将科作为开年首访重要一站，体现了中方对中科关系的高度重视。希望此访深化两国各领域互利合作，为双边关系健康稳定发展注入新的动力。

杜勒卡迈勒表示，中国外长新年伊始到访科摩罗是两国兄弟情谊和良好合作的生动体现。科中友谊持久且牢固，两国政治上高度互信，经济上互利共赢，国际上相互支持，开展了具有示范意义的合作。科方一贯奉行一个中国政策，这一立场坚定不移。衷心感谢中方对科国家发展提供的帮助和支持，愿同中方一道，推动两国各领域合作不断迈上新台阶。

杜勒卡迈勒表示，中国有效管控疫情，充分展现了良政善治，同时，中国为全球抗疫提供有力支持，体现了大国担当。中方在中非合作论坛第八届部长级会议宣布的对非合作倡议使非洲国家倍感振奋。论坛为双方深化伙伴关系和战略合作提供了良好平台，也为科方推进“2030新兴国家”战略提供助力。科方愿同中方一道，加强非中团结，共同应对疫情、气变等全球性挑战，实现共同发展。

王毅表示，感谢科方在涉及中方核心利益问题上坚持正确立场，中方也坚定支持科方维护主权独立、领土完整和民族尊严，探索符合自身国情的发展道路。王毅说，面对疫情挑战，双方同舟共济、相互支持。中方已第一时间向科方提供疫苗和抗疫物资并派医疗队赴科，将根据科方需求，继续提供新冠疫苗和检测试剂，帮助科方实现全民免疫接种目标。中方愿推动中非合作“九项工程”在科落地，对接科方“2030新兴国家”战略，帮助科实现更大发展。双方要更好发挥已建成项目经济社会效益，同时积极探讨实施可行性强、见效快的民生新项目，开展香料加工、渔业等科方优势领域合作。欢迎科方用好非洲农产品输华“绿色通道”和最不发达国家产品输华零关税政策，推动更多科优质产品进入中国市场。

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