人民网北京1月7日电 据外交部网站消息，外交部发言人汪文斌主持今日例行记者会。实录如下：

应尼加拉瓜政府邀请，国家主席习近平特使、全国人大常委会副委员长曹建明将赴马那瓜出席于1月10日举行的尼加拉瓜总统新任期就职仪式。

总台央视记者：我们注意到，外交部发布了《中国—东盟合作事实与数据：1991—2021》，记述过去30年中国东盟关系发展成果。请问中方出于何种考虑发布这份文件？对中国东盟关系有何评价？对双方关系未来发展有何期待？

汪文斌：2021年是中国东盟建立对话关系30周年。在纪念30周年系列活动圆满收官之际，中方发布《中国—东盟合作事实与数据：1991—2021》，旨在全面记述双方关系发展历程，展示各领域丰硕成果，为未来合作提供启迪。

30年来，中国东盟始终坚持相互尊重、合作共赢、守望相助、包容互鉴，走出一条睦邻友好、合作共赢的正确道路，迈向日益紧密的命运共同体。双方不断深化各层级各领域对话合作，建立了包括领导人、部长、高官在内的完整对话合作机制，举行了24次领导人会议和两次领导人特别会议、纪念峰会，建立了12个部长级会议机制和多个高官会议机制。双方经贸投资往来日益密切，建立了发展中国家间最大的自由贸易区。1991年到2020年，中国东盟双方贸易额从79.6亿美元跃升至6846亿美元，扩大了85倍。2020年，东盟成为中国第一大贸易伙伴，形成中国同东盟互为第一大贸易伙伴的良好格局。中国东盟经贸合作给11国20多亿民众带来了实实在在的利益，受到各国人民热烈欢迎，成为区域合作的典范。

2021年11月下旬，习近平主席同东盟国家领导人共同出席30周年纪念峰会，深入总结中国东盟关系发展的重要成就和宝贵经验，正式宣布建立全面战略伙伴关系，实现双方关系新的跨越。习近平主席还宣布，中国将再向东盟国家提供1.5亿剂新冠疫苗无偿援助，向东盟抗疫基金追加500万美元，向东盟提供1000项先进适用技术，在未来5年力争从东盟进口1500亿美元农产品，并愿在未来3年再向东盟提供15亿美元发展援助，用于东盟国家抗疫和恢复经济。

当前，区域全面经济伙伴关系协定已生效实施，中国同东盟各国全方位合作持续深化，中国东盟关系面临新的发展机遇。中方愿同东盟一道，以30周年纪念峰会重要共识为指引，进一步加强发展战略对接，高质量共建“一带一路”，推动全球发展倡议落地生根，加强国际和地区事务协作，全面深化利益融合和民心相通，携手建设美好家园，为促进地区和平稳定与繁荣作出新的贡献。

东方卫视记者：王毅国务委员兼外长刚刚访问了肯尼亚。发言人能否介绍更多情况，此访取得了哪些重要成果？

汪文斌：王毅国务委员兼外长已经结束了对肯尼亚的成功访问。访肯期间，王毅国务委员分别同肯雅塔总统和奥马莫外长举行会见会谈，并同奥马莫外长共同会见了记者。

王毅国务委员表示，这次到访非洲主要有三个目标：一是同非洲携手彻底战胜疫情。习近平主席宣布再向非洲提供10亿剂疫苗，这一最大规模的援非计划已经开始执行。我们一定会与非洲兄弟姐妹站在一起，直至取得最终的胜利。二是加快落实中非合作论坛第八届部长级会议成果。中方愿与非洲伙伴加强对接，撸起袖子加油干，让会议成果全面落地，造福非洲人民，助力非洲加快疫后复苏，早日走上自主可持续发展之路。三是坚定维护中非双方共同利益。中方愿与非方加强在国际地区事务中的协调合作，维护好以联合国为核心的国际体系和国际关系基本准则，维护好发展中国家的正当利益，推动国际秩序朝着更加公正合理方向发展。

中肯两国外长一致同意，双方将在四个方面加强和深化伙伴关系建设：一是做坚定相互支持的伙伴。毫不动摇地支持对方捍卫国家主权和领土完整，支持对方维护自身正当合法权益，支持对方探索符合本国国情的发展道路。二是做加快发展振兴的伙伴。继续加强基础设施建设、贸易投资合作，支持肯尼亚加快实现工业化和现代化。三是做促进中非团结的伙伴。携手落实中非合作论坛第八届部长级会议成果，继续推动中非整体合作，共同建设新时代中非命运共同体。四是做维护区域和平的伙伴。就地区形势及热点问题密切沟通，在联合国安理会等平台加强协调配合，为促进地区和平稳定发挥更大作用。

双方重点就促进非洲发展、加强中非合作深入交换了意见。王毅国务委员指出，所谓非洲“债务陷阱”的说法是那些不希望看到非洲加快发展的外部势力制造出来的“话语陷阱”。如果说非洲真有什么“陷阱”的话，那就是“贫困陷阱”“落后陷阱”。中方愿同所有友好国家一道，帮助非洲国家加快疫后复苏，消除贫困落后，尽快赶上时代步伐，实现共同发展，共创美好未来。肯方表示，总有一些人喜欢对我们指手画脚，而中国却是以行动真心诚意地帮助我们解决问题，满足我们提出的需求。肯中合作是真正伙伴之间的雪中送炭。肯方愿同中方继续深化互利合作，实现共同发展，我们对肯中关系的未来充满期待。

王毅国务委员还应询介绍了中方提出的“非洲之角和平发展构想”。一是加强域内对话，克服安全挑战。二是加快区域振兴，克服发展挑战。三是探求有效路径，克服治理挑战。为支持非洲之角实现长远和平繁荣，中国将任命外交部非洲之角事务特使，为这一目标提供必要支持。

彭博社记者：美日两国外交部长和国防部长今天举行会晤，双方称决心共同应对中国“破坏”稳定的行为。外交部对此有何评论？

汪文斌：我们注意到昨天和今天，日澳、美日举行了有关会谈磋商，对中国内部事务指手画脚。我要强调的是，中方在台湾以及涉海、涉疆、涉港问题上的立场是一贯、明确的。我们对美日澳粗暴干涉中国内政、编造虚假信息抹黑中国、破坏地区国家团结互信的行径表示强烈不满和坚决反对，已就此向有关国家提出严正交涉。

维护东亚和亚太地区和平、稳定、发展，需要坚持真正的多边主义，尊重多年来形成的开放、包容的地区合作架构，走团结、对话、合作之路。美日澳嘴上说自由、开放、包容，实际上却在拉帮结伙搞针对他国的“小圈子”，炫耀武力进行军事恫吓。这与地区和平发展的潮流完全背道而驰，也与他们自己声称的“反对威压胁迫”自相矛盾，国际社会对此看得清清楚楚。

美日澳现在最应该做的是切实履行应尽的国际责任。我们敦促有关国家停止美英澳核潜艇合作计划，停止推进向太平洋排放福岛核事故污染水，停止否认和美化军国主义侵略历史、借渲染炒作周边局势谋求军事大国地位，停止挑动地区国家分裂对抗，要做地区和平、稳定与发展的建设者，而不是散布谎言、设置障碍的麻烦制造者。

《中国日报》记者：我们注意到，日前英国《金融时报》刊文指出，中国推进共同富裕的经验，尤其是将经济增长重心从数量转向质量，值得借鉴。发言人对此有何评论？

汪文斌：你提到的这篇文章有一定代表性，表明中国着力构建新发展格局、扎实推进共同富裕所采取的一系列政策举措正受到国际社会越来越多的重视，取得的积极成效也受到国际社会越来越多的认可。

中国政府提出共同富裕的理念，这源自中国共产党以人民为中心的发展思想。我们主张，要在高质量发展中促进共同富裕，努力增强发展的平衡性、协调性、包容性，持续缩小城乡、区域发展差距。要努力保障人民在参与发展中机会公平、规则公平、权利公平，共同创造社会财富，共同分享发展成果，努力构建体现效率、促进公平的收入分配体系，健全社会保障体系。要切实保障劳动者和消费者合法权益，企业在合法经营的同时，要多为社会创造财富。下一步，中国共产党和中国政府将继续带领全国人民共同奋斗，把“蛋糕”做大做好，通过合理的制度安排把“蛋糕”切好分好，推进共同富裕不断取得新成效。

我还想强调的是，中国坚持胸怀天下，而不是独善其身，更不是以邻为壑、脱钩筑墙。中国共产党不仅带领中国人民摆脱贫困，推进共同富裕，也一直在为世界减贫事业作出积极贡献，为破解现代国家治理难题提供思路和借鉴。根据世界银行报告，“一带一路”框架下的交通基础设施项目，有望使760万人摆脱极端贫困，3200万人摆脱中度贫困。习近平主席提出全球发展倡议，以加快落实联合国2030年可持续发展议程为出发点，推动在减贫、粮食安全、抗疫和疫苗、发展筹资、气候变化和绿色发展等领域形成更大的国际合力，增进世界各国人民福祉。这是中方为促进全球发展事业提供的中国方案，已得到联合国秘书长和联合国发展机构等国际组织以及近百个国家的响应支持。

中国愿同各方继续就推进减贫和共同发展、共同富裕加强交流与合作，为满足全世界人民对美好生活的向往、构建人类命运共同体作出更大贡献。

《北京日报》记者：据报道，6日，世卫组织（WHO）卫生紧急项目执行主任瑞安称，北京冬奥会防疫措施非常严格有力。尽管最近几周中国有地区出现疫情，但鉴于中方为参赛人员所做安排，WHO认为北京冬奥会不存在任何额外疫情风险。中方对此有何评论？

汪文斌：我们注意到世卫组织有关官员表态，对世卫组织长期以来通过国际奥委会对中方安全举办北京冬奥会提供技术支持表示赞赏和感谢。国际奥委会主席巴赫先生在其新年致辞中也表示，期待北京冬奥会取得圆满成功，并对举办一届安全的冬奥会充满信心。

一段时间以来，许多国家运动员和各界人士、国际奥委会等国际组织纷纷表达对北京冬奥会的支持和期盼。北京冬奥会筹办工作的出色高效有目共睹，疫情防控工作的严谨科学有口皆碑。北京冬奥组委会同国际奥委会、国际残奥委会先后发布两版《防疫手册》，为所有利益相关方制定了防疫准则。相关措施反映了防疫最新科研成果，汇集了中外专家意见，借鉴了许多大型国际体育赛事经验，并通过了一系列国际测试赛和训练周的实战检验。这些严格有力的防控举措，将最大限度地保护运动员及各相关利益方的健康安全，确保北京冬奥会安全如期举办。

现在距离北京冬奥会开幕还有不到一个月的时间，中国已经做好了准备。在各方共同努力下，我们有信心、有决心为世界奉献一届简约、安全、精彩的奥运盛会，让各国参赛人员感受到春天般的温暖，为世界注入更多团结、信心和力量。

法新社记者：朝鲜表示无法参加北京冬奥会，并指责美国和其他国家试图通过“外交抵制”阻止北京冬奥会成功开幕。中方对此有何回应？

汪文斌：中朝是山水相连的近邻，两国之间有传统友好合作关系。中方筹办北京冬奥会以来，朝方始终予以积极支持。我们对朝方1月5日重申支持和声援中国举办一届隆重精彩的奥运盛会表示感谢。这次朝方由于一些特殊原因无法参加北京冬奥会，中方表示充分理解。中方愿同朝方继续加强包括体育在内各领域交流合作，推动中朝传统友好合作关系与时俱进，不断取得新的更大发展。

总台国广记者：据报道，1月6日，美国国务院宣布对8名古巴官员实施签证限制，美方称受制裁人员压制古人民声音。中方对此有何评论？

汪文斌：联合国大会已连续29年以压倒性多数通过决议，要求美方终止对古巴的经济、商业和金融封锁。美方常年对古巴机构、官员实施单边制裁，这是典型的“胁迫外交”。有人把美国称为“制裁合众国”，可以说是恰如其分。

中方坚定支持古巴政府和人民维护国家主权、反对强权干涉的正义斗争，坚定支持古方探索符合本国国情的发展道路。我们敦促美方根据《联合国宪章》宗旨和国际关系基本准则处理美古关系，立即全面取消对古巴的单边制裁，停止对古巴的干涉。

彭博社记者：中国因柒一拾壹（北京）有限公司在其网站上将台湾标示为“独立国家”对其处以罚款。发言人对此有何评论？

汪文斌：我不掌握你提到的情况。我愿重申，台湾是中国领土不可分割的一部分，一个中国原则是公认的国际关系准则和国际社会普遍共识。

法新社记者：美国政府称一名曾受雇于孟山都公司的中国公民承认代表中国从事经济间谍活动。外交部对此有何回应？能否提供本案细节？

汪文斌：你提到的具体情况我不了解。中国政府一贯要求海外中国公民遵守当地法律法规。我们敦促美方依法、客观、公正、妥善处理有关案件，切实保障涉事中国公民的正当合法权益。

总台央视记者：当前，哈萨克斯坦国内局势仍未完全稳定，包括俄罗斯在内的集体安全条约组织成员国已向哈派驻维和部队。中方对此有何评论？

汪文斌：中方注意到，哈萨克斯坦当局正采取一系列有力举措打击暴恐行为，维护社会稳定。中方支持一切有利于哈当局尽快平息事态的努力，坚决反对外部势力在哈蓄意制造社会动荡、煽动暴力。作为兄弟邻邦和永久全面战略伙伴，中方愿尽己所能向哈方提供必要支持，帮助哈方渡过难关。

澎湃新闻记者：考虑到哈萨克斯坦也是上合组织的成员国之一，请问上合组织将为缓和哈局势发挥什么作用？

汪文斌：维护成员国及地区安全稳定是上海合作组织的一贯宗旨和任务。中方及上合组织其他成员国高度关注哈国内局势，相信哈当局能妥善解决问题，支持哈方尽快稳定局势，并愿推动上合组织为此发挥积极作用。

共同社记者：印度政府表示中方正在中印边境争议地区建设桥梁，并称这是“非法占领”。中方对此有何评论？

汪文斌：我不了解相关情况。但我想强调的是，中方在本国领土上开展基础设施建设完全是主权范围内的事情，旨在维护国家领土主权和安全，同时致力于维护中印边境地区的和平稳定。

湖北广播电视台记者：6日，美国领导人就美国会骚乱事件一周年发表演讲称，中国、俄罗斯等国家都认为民主在衰落，但这不会发生。中方对此有何评论？

汪文斌：民主是全人类共同价值，不会衰落。相反，将自身民主模式强加于人，打着民主的幌子制造分裂、对抗，这些同真正的民主精神背道而驰的伪民主、反民主行径才是来日无多，终将被国际社会唾弃。

希望美方吸取教训，不要重蹈“喀布尔时刻”的覆辙，不要重演“民主峰会”的闹剧，不要再把民主当作政治操弄的工具，努力把自身的“民主赤字”问题解决好，站在国际关系民主化的正确一边。

(责编：高歌、吴成良)