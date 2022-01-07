人民网巴黎1月7日 （记者何蒨）近日，由联合国教科文组织协会世界联合会与法中交流促进会共同发起并主办的第一届“小莫泊桑杯国际艺术联创巡展”活动正在如火如荼地进行中，这场面向中国、法国及其他国家儿童的全球艺术盛宴，为我们呈现了一场顶级的国际儿童创造力“艺术奥林匹克（Artpics）”竞技。

首届“国际艺术联创巡展”以“追忆似水年华——去斯万家那边”为主题，邀请五位现居巴黎的国际艺术家，以斯万城堡为原型，以作家普鲁斯特儿时的回忆为创作元素，与世界各国的儿童共同创作完成五幅作品，开启一场跨时空、跨地域、跨文化的艺术对话。

联合国教科文组织协会世界联合会副主席柳在乾在致法中交流促进会的函中表示：“艺术联创活动鼓励艺术创造力，鼓励青少年利用自己的才能和想象力与艺术家及世界进行交流，这承载着符合联合国教科文组织使命的伟大理念。”

国际艺术联创巡展的创意来自法中交流促进会会长亚丁。身兼作家、翻译家、法国最高荣誉骑士勋章获得者的亚丁，始终致力于推进中法文化艺术、经贸科技合作。亚丁表示：“毕加索曾说，每个孩子都是天生的艺术家，他们的艺术创作都是独特、有价值的，无法比较，所以‘小莫泊桑杯国际艺术联创巡展’不是比赛，而是一场由各国儿童与世界艺术大师联袂创作的艺术展，也是一次跨时空、跨种族、跨国界的文化艺术交流。”

首届国际艺术联创巡展聚焦位于法国知名文学家普鲁斯特的旧居“斯万城堡”。对此，亚丁指出：“普鲁斯特的文学植根于此，他的文字中有大量对自然的感受，我们希望通过本次巡展，再次挖掘这块养育了一代作家的土地。”

亚丁介绍，国际艺术联创巡展将精选1000幅作品，于2022年上半年在法国艺术圣地卢浮宫和斯万城堡公开展示，同时五位特约艺术家也将公开自己的最终版“完整画作”。

(责编：苏缨翔、吴成良)