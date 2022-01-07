新华社北京1月7日电 题：立陶宛，知道错就得改！

新华社记者

立陶宛总统近日表示，立陶宛政府决定允许台湾当局以“台湾”名义在立设立“代表处”是一个错误，并称关于“代表处”的名称，有关方面没有与他磋商。同时，他继续将矛头指向中国，声称事后中方对立陶宛“采取非常规措施”，“这是一次进攻，是对一个欧盟国家的施压”，颇有向欧盟“告状”的意味。

中立关系受挫的是非曲直十分清楚。去年11月，立陶宛不顾中方严正抗议和反复交涉，允许台湾当局设立“驻立陶宛台湾代表处”。此举公然违背一个中国原则，背弃立方在两国建交公报中所作政治承诺，在国际上制造“一中一台”。这一错误行径严重侵犯中国国家主权和领土完整，严重损害中国核心利益，中方当然有权作出正当合理反应。相信世界上其他任何主权独立国家遇到这样的事，也必然会采取坚决果断措施。

恶因必有恶果。中立关系面临严重困难，责任完全在立方，立陶宛政府必须承担由此产生的一切后果。中国人民不可侮，中国政府维护国家主权安全和发展利益的决心坚定不移。任何国家、任何政客都休想既在核心利益问题上给中国使绊子，对中国下黑手，又从中国获益，不要指望中国会吞下损害国家主权、安全、发展利益的苦果。

立陶宛政府对华政策原本可以简单明了，那就是在坚持国际公认的一个中国原则基础上，同中国发展各领域友好合作。但遗憾的是，立方一些政客出于政治私利，盲目迎合背后势力，给两国关系平添了许多复杂因素。立陶宛前总理库比柳斯最近发文指出，立陶宛对华关系恶化获得的“好处”在于，立陶宛外长在华盛顿受到了两次接见。可谓是一语道破玄机。

立陶宛方面无视国家和人民的长远根本利益，上赶着做个别国家遏华制华的工具，为其火中取栗。这绝非正确的处理国际关系之道，引火烧身，咎由自取。

认识到错误是正确的一步，但更重要的是采取行动。立方应尽早纠正错误，回到一个中国原则的轨道上来，而不是找出各种理由，为自己的错误行径开脱，或者玩一些可悲的“公关手段”，继续搅浑水，让形势变得更加复杂。

(责编：刘叶婷、崔越)