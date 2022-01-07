新华社北京1月7日电 综述：美联储加息预期强化 全球金融市场蒙阴影

新华社记者邓茜

美国联邦储备委员会在5日公布的2021年12月货币政策会议纪要中，释放可能提前上调联邦基金利率并启动资产负债表缩减进程的信号。外界对美联储加息的预期不断强化，令全球金融市场走势面临压力。

美联储虽然尚未明确何时行动，但市场对这一“鹰派”表态反应明显，全球主要股市应声下跌。

纽约股市三大股指连续两日下跌，道琼斯工业平均指数、标准普尔500种股票指数和纳斯达克综合指数5日收盘分别较前一交易日下挫1.07%、1.94%和3.34%，并引发欧洲、亚太等地区股市轮动下跌。6日纽约股市三大股指延续跌势，分别收跌0.47%、0.10%和0.13%。

欧洲三大股指6日全线下跌。英国伦敦股市《金融时报》100种股票平均价格指数收盘较前一交易日下跌0.89%；法国巴黎股市CAC40指数下跌1.72%；德国法兰克福股市DAX指数下跌1.35%。

亚太股市方面，东京股市6日明显下跌，日经225种股票平均价格指数收盘下跌2.88%，东京证券交易所股票价格指数下跌2.07%。澳大利亚主要股指6日下挫2.7%，这是该股指自2020年9月以来最大单日跌幅。

美国基础设施资本管理公司首席执行官杰伊·哈特菲尔德表示，美联储“缩表”是2022年重大风险。一旦美联储开始缩小其资产负债表，影响将是破坏性的。

分析人士普遍认为，美联储货币政策转向可能导致全球融资环境急剧变化，部分新兴市场面临资本流动逆转的风险。

阿根廷中央银行6日宣布，将基准利率由38%上调至40%。这是阿根廷央行一年来首次加息。阿根廷央行在声明中表示，阿根廷政府希望通过利率政策保持货币以及外汇市场稳定。

可以预见，美联储加快“松油门”节奏，将进一步推动美元走强和全球融资成本上升。

根据路透社7日公布的一项问卷调查结果，超过80%的受访分析师认为，未来三个月外汇市场波动性将加剧。总体来看，美联储货币政策收紧将为美元提供足够上行动力，2022年将呈现“强美元”态势，新兴市场资产面临挑战。

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