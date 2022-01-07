新华社华盛顿1月6日电（记者邓仙来 高攀）美国总统拜登6日发表讲话，纪念国会山骚乱事件一周年，谴责前总统特朗普践踏美国民主制度，并称必须确保类似暴力事件不再发生。

拜登当天在国会大厦发表讲话称，特朗普在2020年总统选举中制造并传播一系列谎言，落败后试图阻止权力的和平移交。他谴责特朗普更关注自身利益，而罔顾美国民主原则、国家利益和宪法精神。

谈及国会山骚乱事件时，拜登痛斥特朗普支持者试图通过发动“叛乱”改写美国历史，而时任总统特朗普却坐视不管，任由暴徒围困国会大厦、袭击国会警察、威胁国会议员生命安全。

特朗普很快发表声明予以回击。他说，一年来，美国从阿富汗撤军乱象、边境移民危机、国内疫情失控、通胀高企等证明，拜登作为总统“不称职”。特朗普还再次质疑2020年总统选举结果，声称民主党人“干预选举”，让美国沦为“世界的笑柄”。

美国国会参众两院当天分别举行纪念活动。众议长佩洛西带领众议员为骚乱中的丧生者默哀。她同时警告，对美国民主制度和选举诚实性的攻击和破坏仍在继续。参议院多数党领袖舒默在参议院大厅发表讲话，称“有毒的暴徒心态”仍然存在并持续侵蚀美国民主制度。

2021年1月6日，数千名美国民众聚集在华盛顿国会山并强行闯入国会大厦，试图阻止美国国会联席会议确认美国新当选总统。骚乱事件造成包括一名国会警察在内的5人死亡、约140名执法人员受伤。截至目前，已有超过700人因涉嫌参与骚乱遭到联邦政府指控，覆盖范围超过45个州。

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