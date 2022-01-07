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中国与中亚五国建交30周年青年友好故事会在北京举行

2022年01月07日13:44 | 来源：人民网-国际频道
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庆祝中国与中亚五国建交30周年青年友好故事会现场。共青团中央供图
庆祝中国与中亚五国建交30周年青年友好故事会现场。共青团中央供图

人民网北京1月7日电 （李焱）1月6日，在中国与中亚五国陆续迎来建交30周年之际，共青团中央主办的庆祝中国与中亚五国建交30周年青年友好故事会在北京举行。来自中国和哈萨克斯坦、吉尔吉斯斯坦、塔吉克斯坦、土库曼斯坦、乌兹别克斯坦中亚五国的100多名青年组织负责人、青年企业家、媒体工作者、高校学生代表通过线上线下方式参会。

全国青联副主席傅振邦在致辞中表示，30年来，中国与中亚五国传承友好，开拓合作。中国与中亚各国青年应坚定做传承友谊的好伙伴、合作发展的好搭档、地区安全稳定的好卫士，开创中国和中亚国家共同繁荣的光明未来，为构建人类命运共同体贡献更多青春力量。

参会的各国青年代表分享了30年来中国与中亚青年互学互鉴、携手成长的故事和经验。

来自中央财经大学的吉尔吉斯斯坦留学生朱拉耶夫从小就对中国文化产生兴趣。来到中国后，他不仅学习了书法，还学习了川剧变脸。他希望通过举办更多交流活动加深各国青年的彼此了解。

上合国家青年平台SCOLAR Network联合创始人、来自塔吉克斯坦的阿利莫夫多年来致力于吸引上合青年对话交流。他还创立了上合国际信息管理咨询（北京）有限公司，为有出国投资意愿的中国企业和有意进入中国市场的外国企业牵线搭桥。

(责编：苏缨翔、吴成良)

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