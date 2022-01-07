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世卫组织：中国疫苗在全球范围内发挥重要作用

2022年01月07日12:58 | 来源：新华网
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　　新华社日内瓦1月6日电（记者刘曲）世界卫生组织总干事高级顾问布鲁斯·艾尔沃德6日表示，通过该组织及合作伙伴主导的“新冠肺炎疫苗实施计划”，目前已向49个国家和地区交付了超过1.8亿剂中国国药和科兴新冠疫苗，中国疫苗在全球范围内为提高免疫力和拯救生命发挥了重要作用。

　　艾尔沃德当天在世卫组织记者会上还指出，这两种中国疫苗的交付量占通过该计划交付的疫苗总量的近20%。

　　“新冠肺炎疫苗实施计划”由世卫组织、流行病防范创新联盟、全球疫苗与免疫联盟共同领导，旨在确保所有参与的国家和经济体都能公平获得新冠疫苗。官方数据显示，该计划迄今已向144个国家和地区交付了9.59亿剂疫苗。

　　世卫组织总干事谭德塞当天在记者会上表示，按目前疫苗推广的速度，仍有109个国家和地区将无法在2022年7月前为其70%的人口完全接种疫苗，而这是世卫组织此前一直呼吁所有国家都实现的目标。

　　谭德塞将此归因于全球在新冠疫苗和健康方面的整体不平等，再次呼吁各国有效地分享新冠疫苗。他说：“少数国家再三推广加强针，这并不能结束一场大流行，因为仍有数十亿人完全没有得到保护。”

　　此外，世卫组织卫生紧急项目执行主任迈克尔·瑞安6日在谈到即将举行的北京冬奥会时说，当前状况下新冠病毒传播风险并不会增加，因为中方采取的预防措施一直“非常严格、有力”。他认为在冬奥会主办或运营方面不存在任何特别的额外风险。

(责编：牛镛、刘军涛)

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