在6日下午的外交部例行记者会上，有记者向发言人汪文斌提问：1月6日是美国“国会山事件”一周年。我们看到，一年来，美国国内民主乱象不断，美方却召集“领导人民主峰会”，并在世界各地推销所谓“美式民主”。发言人对此有何评论？

汪文斌表示，一年前发生的美国国会大厦受冲击事件震惊世界，也引发世人深刻思考。近期美国国家公共广播电台相关调查显示，64%的美国人认为美国民主处于危机之中，面临失败的风险。皮尤中心民调显示，57%的国际受访者和72%的美国人认为，美国已不是所谓的“民主典范”。哈佛大学肯尼迪政府学院的民调显示，只有7%的美国年轻人认为，美国民主制度“健康”，而超过1/3的年轻人认为，有生之年会看到美国发生“第二次内战”。这些数字反映了美国民众以及国际社会对美式民主的普遍担忧和强烈质疑。

汪文斌指出，美式民主千疮百孔，美军仓皇撤离阿富汗的“喀布尔时刻”更暴露了将美式民主强加于人带来的严重危害。但匪夷所思的是，美方不但不吸取教训，反而以“民主领袖”自居，推出所谓“领导人民主峰会”，以国际社会的分裂和对立为代价，服务美一己私利。这必然遭到国际社会普遍批评和反对，最终落得个草草收场的结局。

汪文斌指出，民主是全人类共同价值，而不是政治操弄的工具。世界上没有高人一等的民主，也没有放之四海皆准的民主模式。各国人民依据本国国情独立自主探索民主道路，才是实现和发展民主的正确之道。将民主标签化、政治化、武器化，不是大戏，而是把戏，只会使自己假民主、真霸权的丑陋面目更加清晰地暴露于世人面前。

汪文斌最后强调，美方需要做的是放下傲慢与偏见，摒弃自私与霸道，正视自身的“民主赤字”，尊重各国探索和发展符合本国国情的民主道路的权利，纠正强行对外移植美式民主的错误做法，停止打着民主旗号在世界上制造分裂和对抗的危险行径。

中方愿同各方一道守护真正的民主精神，共同抵制以意识形态划线的伪民主、反民主行径，携手推进国际关系民主化，让民主不再成为分裂世界的工具。（总台央视记者 朱若梦 杨毅）

来源：央视新闻客户端

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