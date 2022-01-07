人民网记者 刘慧

2022年1月1日，《区域全面经济伙伴关系协定》（RCEP）生效，意味着当前世界上人口最多、经贸规模最大、最具发展潜力的自由贸易区正式建立。新加坡国立大学东亚研究所助理所长陈刚日前在接受人民网记者专访时表示，RCEP的实施，有助于促进东亚地区经济融合，推动区域经济进一步发展。

陈刚认为，RCEP对促进东亚经济一体化进程有着重要意义。RCEP生效后，东亚地区有望成为一个与北美、欧洲地位相一致的经济增长极。

当前，在新冠肺炎疫情影响下，全球供应链和产业链遭受冲击，经济全球化进程也受到阻碍。“RCEP有助于加强亚太经济体在产业链、供应链以及国际贸易等领域的进一步合作，克服新冠肺炎疫情给经济区域化带来的影响，尤其是将对产业链修复起到一定帮助作用。”陈刚说。

作为目前全球规模最大的自贸协定，RCEP涵盖货物贸易、服务贸易、投资、知识产权、电子商务等众多领域。对于RCEP的特点，陈刚表示，RCEP最重要的内容是关税减让，协定生效后，已核准成员国之间90%以上的货物贸易将逐步实现零关税。“这是一个标准比较高的协定。”

“这也是一个开放型的协定。”陈刚说，“RCEP具有非排他性，对大洋洲、南亚、中亚等周边地区经济体开放，未来也不排除允许更远地区的经济体加入。随着未来新成员的加入，RCEP的分量将越来越重。”

“RCEP的前景十分广阔。”陈刚认为，该区域的人口和经济体量均占全球总量的三分之一，未来整个世界的经济重心都将向该区域倾斜。

中国是RCEP中最大的一个经济体，RCEP成员均是中国重要的经贸伙伴。“RCEP有助于中国加强和RCEP成员的经济联系，进一步推动中国的对外开放。”陈刚表示，目前，东盟已经成为中国最大的贸易伙伴，RCEP的实施将进一步强化中国和东盟的经济联系，同时，有助于中国发展和日本、韩国、澳大利亚、新西兰这些国家的经贸联系。

(责编：苏缨翔、吴成良)