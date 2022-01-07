新华社金边1月6日电（记者吴长伟）柬埔寨政府发言人帕西潘日前接受新华社记者专访时表示，今年1月1日生效的区域全面经济伙伴关系协定（RCEP）为所有参与方提供互利共赢的合作机会，所有参与方都将从中受益。

帕西潘表示，RCEP将促进国际贸易并使柬埔寨产品，尤其是农产品出口多样化，向包括中国在内的其他RCEP成员国出口，这对柬埔寨来说是巨大的市场机遇。同时，RCEP还有助于吸引更多拥有资本和尖端技术的外国投资者到柬投资。

他认为，RCEP对经济全球化和区域经济一体化至关重要，将促进地区贸易和投资，进一步扩大区域价值链，为本地区人民和企业创造更多就业和市场机会。

帕西潘强调，对于柬埔寨来说，RCEP将通过刺激新投资和为柬产品提供更大市场准入来支持柬经济发展。他预计，RCEP将拉动柬国内生产总值、出口和投资的增长，帮助柬摆脱最不发达国家地位。

帕西潘说，RCEP代表多边主义和自由贸易的胜利，它将成为后疫情时代区域和全球增长的助推器，也将为缩小发达国家与发展中国家之间的发展差距发挥重要作用。

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