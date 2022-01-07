韩志强

中国同东盟国家等15国共同签署的《区域全面经济伙伴关系协定》（RCEP）已正式生效，世界上参与人口最多、成员结构最多元、发展潜力最大的自贸区正式启航。这将为地区和世界经济复苏发展注入新动力，为中国与包括泰国在内的东盟国家经贸合作创造新契机。

近年来，多边主义和经济全球化遭遇逆风。新冠肺炎疫情影响下，世界经济复苏乏力，国际贸易投资波动起伏，全球产业链供应链遭受严重冲击。值此重要关头，中国和地区国家团结合作，成功实现域内贸易投资规则整合升级，推动全面、现代、高质量和互惠的自贸协定生效实施，对世界经济复苏具有重要推动作用。

中国和东盟始终携手前行，率先建成中国—东盟自贸区，高质量共建“一带一路”，共同引领东亚经济一体化，促进区域发展繁荣。不久前，习近平主席和东盟国家领导人共同出席中国—东盟建立对话关系30周年纪念峰会，共同宣布将中国东盟关系提升为全面战略伙伴关系，树立了双方关系史上新的里程碑。峰会联合声明欢迎RCEP生效，强调中国和东盟国家将“共同有效落实该协定，造福地区企业和民众”。随着双方合作不断深入，RCEP将进一步提升中国和东盟国家优势互补水平，优化区域营商投资环境，促进区域产业链、供应链、价值链深度融合，拉动区域整体经贸投资增长，为中国和东盟各国人民带来实实在在的好处。

中泰都是自由贸易的坚定倡导者、区域合作的积极支持者，RCEP催生的区域经济融合机遇，将助推中泰经贸合作再上新台阶。中国已连续9年成为泰国第一大贸易伙伴，2021年双方贸易克服疫情影响突破千亿美元大关。中国电商、通信、汽车、光伏等领域企业纷纷在泰投资设厂，泰国农产品、橡胶、电子产品等受到中国市场欢迎。RCEP生效后，中泰将进一步开放渔业产品、造纸、汽车零部件等市场，90%以上的货物贸易将最终实现零关税。对农业、制造业等非服务业投资采用负面清单方式作出高质量承诺，将吸引更多中国企业在泰国投资建厂，进一步优化双方经贸投资合作布局。RCEP有关电子商务、知识产权等制度安排，将进一步便利中泰跨境电商、数字经济等合作，促进两国创新资源流动，携手把握数字时代新机遇。

当前，中国正加快构建新发展格局，推动高质量共建“一带一路”，不断扩大自贸“朋友圈”，全面提高对外开放水平。中国愿与包括泰国在内的协定成员国一道，抓住协定生效带来的新机遇，持续释放自由贸易红利，为推动构建开放型世界经济、造福各国人民贡献正能量。

（作者为中国驻泰国大使）

《 人民日报 》（ 2022年01月07日 03 版）

(责编：白宇、胡永秋)