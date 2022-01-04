人民网记者李凉 沈小晓

2012年12月27日，中建阿拉曼项目工地。人民网记者 李凉摄

提起阿拉曼，人们自然会联想到二战期间盟国与轴心国在北非战场的惨烈对决。1942年10月，盟军取得阿拉曼战役的胜利与同时期的斯大林格勒战役和瓜达尔卡纳尔岛战役的胜利揭开了反法西斯战争进入战略反攻阶段的序幕。

近日，记者来到这座位于埃及北部地中海沿岸的小城，看到临海国际公路正在拓宽，各种工程车辆穿梭往来，道路两侧一片片挂满脚手架的商用和住宅楼群正在建设之中，一座现代化的滨海新城在二战的废墟上悄然崛起。

在阿拉曼市中心区以西10公里、北距地中海4.7公里处，由中国建筑集团有限公司（中国建筑）负责设计和建造的阿拉曼新城超高综合体项目正在紧锣密鼓地进行中，工地上人声鼎沸、桩机轰鸣，项目已进入实质性建造阶段。

作为“2030愿景”城市发展战略规划的重要组成部分，埃及政府于2017年底启动了阿拉曼新城项目开发建设，以缓解快速增长的人口压力及城市交通压力，充分开发北部地中海沿岸区域优质资源，建设集旅游、教育、工业于一体的综合性城市。根据规划，阿拉曼新城总规划约300平方公里，涉及 40 多个主要开发项目，城市人口将在2030年达到300万人，成为未来埃及的“夏都”。

据阿拉曼新城超高综合体项目执行总经理吴念东介绍，该项目位于阿拉曼新城核心区，是新城建设的起点和中心，今后将成为阿拉曼新城地标性建筑。工程范围包括设计、建造1座约300米高的精装修标志塔、4栋约200米高的精装修超高公寓楼以及部分市政。其中，标志塔建成后将成为全球最高的10栋住宅楼之一。

吴念东表示，这是中国建筑继埃及新首都CBD项目后在埃及承揽的又一重大高端房建项目，同时也是中国企业在埃及市场签约的最大现汇项目，是“一带一路”倡议下中埃合作的又一典范，在深化中埃两国经济文化交流、提升中国建筑的世界影响力等方面将产生积极影响。

阿拉曼新城超高综合体项目总承包合同于去年2月8日通过“云签约”仪式在北京和开罗同步举行，项目合同总工期为48个月，合同额约为19.7亿美元。去年6月，项目举行了开工仪式，并于11月顺利启动桩基工程。

埃及住房部长阿萨姆·阿尔扎尔在开工仪式致辞中，对中国建筑团队的不懈努力和各方的支持表示感谢。他表示，这座城市不仅是埃及建筑史上的重要里程碑，也是埃及住房部与中国建筑深化合作的重要标志。

中国驻埃及大使廖力强表示，新冠肺炎疫情暴发以来，中埃携手抗疫、风雨同舟，双方务实合作更加紧密。面对世界百年未有之大变局，中埃作为两大文明古国，携手共进不断取得新成绩，“一带一路”倡议深入对接埃及“2030愿景”。埃及新城开发战略作为埃及国家战略的重要组成部分，始终得到中方支持。中国企业，特别是中国建筑与埃及各方密切配合，全力推进工程建设进度，为一手抓防疫、一手抓建设树立了标杆。

阿拉曼，一个曾经充满战争销烟和满目苍夷的场景正在发生变化 ，这座充满活力的现代化城市将成为埃及地中海沿岸的一颗璀璨明珠。

(责编：苏缨翔、刘慧)