人民网雅加达12月29日电（记者张杰）29日，雅万高铁CRTSⅢ型无砟轨道板首铺仪式在2号特大桥DK32（1号梁场大里程方向）举行，这标志着工程建设正式转入无砟轨道铺设阶段。

仪式现场

雅万高铁正线全长142.3km，其中无砟轨道83.5km。采用我国自主研发的CRTSIII型板式无砟轨道系统，雅万高铁是该自主知识产权技术在海外项目的首次使用。无砟轨道系统主要由 60kg/m型钢轨、WJ-8B型弹性扣件、CRTSⅢ型普通钢筋混凝土轨道板、自密实混凝土层、隔离层以及具有限位结构的钢筋混凝土底座等部分组成，其中底座和自密实混凝土层为现场浇筑，轨道板为“矩阵单元”预制结构。

桥梁地段无砟轨道铺设要在箱梁架设完成、线下工程沉降评估和验收合格、CPIII控制网测设及评估完成之后方可进行。雅万高铁2号特大桥DK32（1号梁场大里程方向）箱梁架设后，在雅万高铁指挥部的统一部署下，成立无砟轨道铺板工作小组，从技术方案、物资设备保障、劳动力供应等方面做好充分准备，先后完成了《CRTSⅢ型板式无砟轨道实施性施工组织设计》、首件工程实施方案、作业指导书编制审批、线下工程沉降变形评估、线下工程评估验收、CPⅢ控制网测设及评估、线下工程工序资料交接等前置工作，切实做好无砟轨道施工专题培训、轨道板铺设设备和混凝土供应等现场准备工作，并在线下进行了多次揭板试验，使各个工序施工、设备、仪器、人员紧密衔接。同时，在现场安装了移动式便捷防雨棚，加强疫情防控，减少了雨季和新冠疫情对施工的影响。

雅万高铁是“一带一路”倡议和中印尼两国务实合作的标志性项目，也是印尼的国家战略项目。建成通车后，雅加达到万隆的出行时间将由现在的3个多小时缩短至40分钟，对助力印尼经济社会发展、深化中印尼两国经贸合作和人文交流、促进“一带一路”建设等都具有十分重要的意义。

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