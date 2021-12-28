人民网讯 12月28日，由中国社会科学院拉丁美洲研究所和社会科学文献出版社在京共同发布《拉美黄皮书：拉丁美洲和加勒比发展报告（2020～2021）》。

《拉丁美洲和加勒比发展报告》由中国社会科学院拉丁美洲研究所组织编写，是综合回顾与展望拉丁美洲和加勒比地区形势的年度研究性报告。2021版拉美皮书是第20份报告。

《拉丁美洲和加勒比发展报告（2020～2021）》指出，中拉贸易经受住新冠肺炎疫情冲击的考验，保持平稳运行态势。新冠肺炎疫情对世界经济的影响未能阻遏中拉经贸合作的快速发展。中拉贸易在2020年保持平稳运行，中国对拉投资逆势上扬，成为带动中拉关系持续向前的重要动力。

报告指出，中拉双方开展全方位抗疫合作，取得三大收获：第一，双边关系继续保持友好合作的基调；第二，从战略上坚定拉美和加勒比国家发展对华关系的决心与信心；第三，企业作为中拉关系重要行为体的作用进一步凸显。2021年，中拉经贸合作成绩亮眼，双边关系获得新突破，中国与尼加拉瓜恢复外交关系。数字经济与新基建是未来中拉经贸合作的新突破。

(责编：王禹蘅、常红)