新华社莫斯科12月27日电（记者黄河）俄罗斯国防部副部长福明27日说，北约对俄罗斯实行军事威慑是双方关系恶化的原因。他同时表示，俄方期待与北约进行认真、建设性的对话。

福明当天在与驻俄外国武官和大使馆代表举行的吹风会上说，自冷战结束以来，俄罗斯一直寻求与北约进行新形式互动，建立稳定、平等的欧洲安全体系。然而，北约长期采取对话合作与军事威慑相结合的“混合手段”遏制俄罗斯。“近年来，北约更多采取军事威慑手段针对俄罗斯，这是目前俄罗斯与北约关系恶化的原因。”

他说，自2004年以来，北约将空军力量轮流派往拉脱维亚、立陶宛和爱沙尼亚等国，并在俄罗斯附近执行空中巡逻任务。此外，北约边界已向东移动逾千公里，这为北约提供了使用非战略武器打击俄罗斯领土上目标的机会。北约每年都会进行数十次大型演习，演习包含了以俄罗斯为军事行动目标的内容。

福明说，俄方此前提交的安全保障相关文件既符合俄罗斯利益，也符合欧洲整体利益。俄方期待北约对俄方提议作出迅速和实质性反应，期待与北约进行认真、建设性的对话。

本月10日，俄罗斯外交部就与美国和其他西方国家开展安全保障对话发表声明，要求美国和北约为排除北约进一步东扩的可能提供法律保障。15日，俄罗斯向美方提交了俄美安全保障条约草案和俄与北约成员国安全保障措施协议，内容包括要求排除北约进一步东扩、美方不在非北约成员国的苏联加盟共和国领土上建立军事基地、不同这些国家发展军事合作、北约承诺不把乌克兰等国纳入北约等。

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